Avec la version la plus onéreuse de la Steam Machine (1 359 euros), en plus d’un SSD de grande capacité (2 To), Valve livre deux « faceplates ». Une façade amovible « étoffe rouge » et une autre « noyer massif » et le modèle 3D pour concevoir ses propres solutions est livré.

Des accessoiristes se sont jetés sur l’occasion et la marque JSAUX distribue déjà deux façades amovibles : un modèle E-Ink et un autre, Pixel Matrix. Le but est ici d’afficher des informations utiles au quotidien (horloge, météo, chaleur des CPU/GPU) ou des images.