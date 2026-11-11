Dans le cas présent, ce Core Ultra X7 358H est couplé à un maximum de 64 Go de mémoire vive LPDDR5X-9000. Bien que limitée sur la bande passante mémoire, cette configuration est suffisante pour la gestion locale de LLM de 20 ou 30 milliards de paramètres (MoE de préférence), par exemple.

Pour le reste, le FEVM FNPH1 regroupe deux ports USB4 type-C, deux ports USB-A 3.2 Gen 2, une sortie HDMI 2.1, une sortie DisplayPort 2.1, une prise Ethernet 2.5G, une prise OCuLink (pour connecter un GPU externe au besoin) et une prise casque. L’appareil dispose enfin d’une connectivité Wi-Fi 7.

Fraîchement annoncé, le FNPH1 n’a pas encore de tarif ou de date de lancement. Le doute est d’ailleurs permis quant à une sortie en dehors du marché chinois, mais l’import devrait être possible d’ici quelques mois… À condition d’y mettre le prix. Dans sa configuration Core Ultra X7 / 64 Go de RAM, et compte tenu de la pénurie de RAM en cours, nous voyons mal ce modèle arriver sur le marché à moins de 2000 ou 3000 euros.