Fin, mais costaud ! Le constructeur FEVM a dévoilé son nouveau FNPH1. Derrière l’austérité de ce nom, un mini-PC ultra-fin d'à peine 2 cm d’épaisseurd’à embarquant une puissante puce Intel Panther Lake et jusqu’à 64 Go de mémoire vive. Présentations…
Connu sur le segment mini-PC, le constructeur chinois FEVM dégaine cette semaine son nouveau FNPH1 : l’un des modèles les plus fins et compacts du marché, avec seulement 20 mm d’épaisseur pour 0,4 litre et 450 grammes sur la balance. Proche d’un vieux lecteur CD en termes de look, l’appareil se dote pourtant d’une fiche technique récente et haut de gamme.
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Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
Panther Lake aux manettes
On y retrouve en effet l’une des meilleures puces de la gamme Intel Panther Lake, avec un Core Ultra X7 358H aux manettes. Lancée début 2026, cette puce gravée en 1,8 nm (Intel 18A) regroupe 16 cœurs (4 cœurs hautes performances, 8 cœurs haute efficacité énergétique et 4 cœurs basse consommation) et 16 threads cadencés à un maximum de 4,8 GHz.
On y trouve également 18 Mo de cache pour un TDP compris entre 15 et 80 W… mais sa caractéristique la plus intéressante est à chercher sur le plan graphique. Cette référence embarque un gros iGPU Intel B390 (12 cœurs Xe3 à 2,5 GHz) délivrant à lui seul jusqu’à 122 TOPS de puissance de calcul vouée à l’IA locale (qui s’ajoute aux 50 TOPS du NPU). Cette partie graphique intégrée offre peu ou prou les performances de certaines cartes graphiques dédiées d’ancienne génération, comme la RTX 3050, permettant de jouer confortablement en Full HD (voire plus) avec des réglages élevés et un framerate solide.
Un prix encore flou
Dans le cas présent, ce Core Ultra X7 358H est couplé à un maximum de 64 Go de mémoire vive LPDDR5X-9000. Bien que limitée sur la bande passante mémoire, cette configuration est suffisante pour la gestion locale de LLM de 20 ou 30 milliards de paramètres (MoE de préférence), par exemple.
Pour le reste, le FEVM FNPH1 regroupe deux ports USB4 type-C, deux ports USB-A 3.2 Gen 2, une sortie HDMI 2.1, une sortie DisplayPort 2.1, une prise Ethernet 2.5G, une prise OCuLink (pour connecter un GPU externe au besoin) et une prise casque. L’appareil dispose enfin d’une connectivité Wi-Fi 7.
Fraîchement annoncé, le FNPH1 n’a pas encore de tarif ou de date de lancement. Le doute est d’ailleurs permis quant à une sortie en dehors du marché chinois, mais l’import devrait être possible d’ici quelques mois… À condition d’y mettre le prix. Dans sa configuration Core Ultra X7 / 64 Go de RAM, et compte tenu de la pénurie de RAM en cours, nous voyons mal ce modèle arriver sur le marché à moins de 2000 ou 3000 euros.