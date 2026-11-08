Après Intel, c'est au tour d'AMD d'affirmer officiellement ce que nous avions déjà tous remarqué : le grand public et le gaming sont passés au second plan dans la stratégie du groupe.
L'explosion des besoins de l'intelligence artificielle, vous connaissez. Toutes les entreprises du secteur informatique se sont tournées vers cette révolution IA, mais toutes ne l'ont pas exprimée aussi clairement que Lisa Su, la patronne du groupe américain AMD.
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Les centres de données, moteur de croissance d'AMD
Au cours d'un entretien accordé à Yahoo Finance et relayé par nos confrères du site VideoCardz, Lisa Su, PDG d'AMD, a résumé l'évolution que représente l'intelligence artificielle. par une déclaration on ne peut plus claire.
« Nous sommes une entreprise axée sur les centres de données ; c’est notre profil, et les entreprises ont besoin de plus de puissance de calcul pour faire fonctionner toutes ces applications. »
Un positionnement qui intervient seulement quelques jours après la publication des résultats financiers du troisième trimestre 2026, lesquels font ressortir de manière évidente la montée en puissance de l'activité intelligence artificielle et centre de données. Lisa Su explique cette réorientation stratégique d'AMD par l'accélération de l'adoption de l'IA. Le groupe ne fait que répondre à cette demande, cherche à l'accompagner en augmentant ses capacités de production et d'approvisionnement pour ce type de clients.
Au troisième trimestre 2026, AMD a enregistré des revenus de 8,55 milliards de dollars pour le seul secteur des centres de données. Cela correspond à 64 % de son chiffre d'affaires total de 13,38 milliards de dollars. Près des deux tiers de l'activité du groupe sont donc liés à l'IA et aux serveurs associés. Lisa Su se veut d'ailleurs optimiste pour l'avenir et elle annonce déjà une progression de 50 % de ses revenus liés à ces centres de données entre les troisième et quatrième trimestres fiscaux 2026. Mieux, en 2027, c'est carrément un doublement de l'activité qui est escompté… si la demande suit, bien sûr.
Le jeu vidéo et le grand public au second plan ?
Une réorientation stratégique qu'AMD n'est donc pas seul à réaliser. Depuis déjà plusieurs années, on voit – chez NVIDIA – la part grandissante que prennent les centres de données, par rapport au gaming notamment.
Tout récemment, Intel a également annoncé une réorientation de sa production de processeurs afin de se tourner davantage vers les centres de données et, ainsi, compenser le recul du marché du PC personnel, ou grand public. Pas de mystère, l'annonce de Lisa Su intervient dans un contexte trouble pour les autres activités d'AMD. Ainsi, le segment gaming a enregistré un recul de 40 % de son chiffre d'affaires sur un an au troisième trimestre 2026.
Le gaming ne représente plus « que » 773 millions de dollars de revenus et ce n'est guère mieux pour la division regroupant les activités « client et gaming » dans leur ensemble : on parle ici d'un chiffre d'affaires de 3,72 milliards de dollars, mais d'une baisse de 8 % sur un an et, à la manière d'Intel, AMD anticipe une baisse continue – à deux chiffres – du marché du PC personnel sur l'ensemble de l'année prochaine.
À l'occasion des midterms américaines, nous avons pu remarquer une lourde chute en bourse des valeurs technologiques aux États-Unis et la crainte d'une bulle autour de l'intelligence artificielle a plus que jamais rejailli. Interrogée sur ces inquiétudes, Lisa Su a insisté sur l'importance d'une vision à plus long terme. Elle explique qu'AMD prend ses décisions d'investissements sur un horizon de trois à cinq ans sans se soucier des soubressauts postélectoraux.
L'avenir nous dira si 2027 est à nouveau marquée par une ruée vers l'intelligence artificielle ou si les investissements colossaux consentis jusqu'à présent ne vont pas se tarir. L'avenir nous dira aussi si délaisser un segment comme le grand public – qui a pourtant permis à AMD de revenir en force grâce à l'architecture de ses processeurs Ryzen – est une bonne stratégie. En attendant, l'année 2026 aura été marquée par l'absence de nouvelle génération CPU Ryzen et GPU Radeon et 2027 prend un chemin similaire.