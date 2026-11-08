Au cours d'un entretien accordé à Yahoo Finance et relayé par nos confrères du site VideoCardz, Lisa Su, PDG d'AMD, a résumé l'évolution que représente l'intelligence artificielle. par une déclaration on ne peut plus claire.

« Nous sommes une entreprise axée sur les centres de données ; c’est notre profil, et les entreprises ont besoin de plus de puissance de calcul pour faire fonctionner toutes ces applications. »

Un positionnement qui intervient seulement quelques jours après la publication des résultats financiers du troisième trimestre 2026, lesquels font ressortir de manière évidente la montée en puissance de l'activité intelligence artificielle et centre de données. Lisa Su explique cette réorientation stratégique d'AMD par l'accélération de l'adoption de l'IA. Le groupe ne fait que répondre à cette demande, cherche à l'accompagner en augmentant ses capacités de production et d'approvisionnement pour ce type de clients.

Au troisième trimestre 2026, AMD a enregistré des revenus de 8,55 milliards de dollars pour le seul secteur des centres de données. Cela correspond à 64 % de son chiffre d'affaires total de 13,38 milliards de dollars. Près des deux tiers de l'activité du groupe sont donc liés à l'IA et aux serveurs associés. Lisa Su se veut d'ailleurs optimiste pour l'avenir et elle annonce déjà une progression de 50 % de ses revenus liés à ces centres de données entre les troisième et quatrième trimestres fiscaux 2026. Mieux, en 2027, c'est carrément un doublement de l'activité qui est escompté… si la demande suit, bien sûr.