Moins de processeurs Intel pour le grand public ? De toute façon, avec les prix de la mémoire vive et des SSD qui peut encore se monter un PC ?
Refrain entendu déjà des centaines de fois, l'intelligence artificielle cannibalise la production en matière de RAM et de SSD, mais elle nécessite aussi de nombreux processeurs pour animer les serveurs. Dans ce contexte, Intel a décidé de revoir sa stratégie.
Recul du PC personnel, croissance de l'IA
Ce n'est une surprise pour personne avec les prix actuels, le secteur du PC grand public recule chaque trimestre un peu plus et les prévisions en la matière ne sont guère optimistes pour l'ensemble de l'année prochaine.
Pourtant grand fournisseur de CPU pour le grand public, Intel ne semble cependant pas trop s'inquiéter de ce recul et ses principaux dirigeants estiment que la croissance du secteur de l'intelligence artificielle fera plus que compenser ces « pertes » sur le marché des ordinateurs personnels. C'est en ce sens qu'une importante réorientation de la production a été décidée.
Évoquant la demande croissante de l'IA, Lip-Bu Tan – le PDG d'Intel – a ainsi déclaré au cours d'une conférence téléphonique sur les résultats du groupe : « Le secteur continue de faire face à l'une des pénuries d'approvisionnement les plus importantes de son histoire, alimentée par une demande sans précédent en matière de superintelligence. »
« Dans ce contexte, je suis satisfait des progrès réalisés au troisième trimestre en matière d'augmentation de notre production de serveurs. Je reste néanmoins conscient des défis que nous devrons relever dans les prochains trimestres pour répondre à la demande croissante. »
Réorientation de la production Intel 18A
Une augmentation de la production en matière de CPU serveurs qui est passée par l'agrandissement de l'usine Intel Fab 24 située en Irlande, mais également par l'installation de nouveaux équipements dans l'usine Fab 62 en Arizona.
Cette réorientation de la production d'Intel ne surprend pas les analystes dans la mesure où la demande en processeurs pour serveurs continue de dépasser l'offre, malgré les augmentations évoquées précédemment. Ainsi, la division DCAI (Data Center and AI) du groupe américain a généré 7,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur le seul troisième trimestre 2026, soit une progression de 17 % par rapport au trimestre précédent et de près de 80 % sur un an.
Intel anticipe donc une demande soutenue – voire en augmentation – sur les prochaines années et entend donc y répondre par un accroissement de la production de processeurs Xeon 6 « Granite Rapids », fabriqués avec la technologie de gravure Intel 3. L'agrandissement de la Fab 24 irlandaise ne suffira cependant pas et Intel entend également convertir une partie des ressources de son usine située en Oregon.
Une usine qui devait être avant tout destinée à la production de puces selon le plus récent procédé du groupe, l'Intel 18A, et qui donc va être en partie convertie vers l'Intel 3. « Pour installer Intel 3 en Oregon, nous mettons hors service des wafers de 18A, qui servent généralement à fabriquer des produits Panther Lake », a précisé Dave Zinsner, directeur financier d'Intel. « La libération de cette capacité nous permettra de produire davantage de wafers pour les centres de données ».
Clairement, Intel entend « profiter » de la baisse du marché du PC personnel et de la croissance que connaît l'activité intelligence artificielle. Pour autant, les travaux d'agrandissement et de réorientation ne produiront pas immédiatement leurs effets, on parle du second semestre 2027. Enfin, Intel entend profiter des optimisations réalisées sur le processus Intel 3 pour augmenter ses marges : il est question d'une baisse des coûts de fabrication d'environ 15 % depuis le premier trimestre 2026.