Ce n'est une surprise pour personne avec les prix actuels, le secteur du PC grand public recule chaque trimestre un peu plus et les prévisions en la matière ne sont guère optimistes pour l'ensemble de l'année prochaine.

Pourtant grand fournisseur de CPU pour le grand public, Intel ne semble cependant pas trop s'inquiéter de ce recul et ses principaux dirigeants estiment que la croissance du secteur de l'intelligence artificielle fera plus que compenser ces « pertes » sur le marché des ordinateurs personnels. C'est en ce sens qu'une importante réorientation de la production a été décidée.

Évoquant la demande croissante de l'IA, Lip-Bu Tan – le PDG d'Intel – a ainsi déclaré au cours d'une conférence téléphonique sur les résultats du groupe : « Le secteur continue de faire face à l'une des pénuries d'approvisionnement les plus importantes de son histoire, alimentée par une demande sans précédent en matière de superintelligence. »

« Dans ce contexte, je suis satisfait des progrès réalisés au troisième trimestre en matière d'augmentation de notre production de serveurs. Je reste néanmoins conscient des défis que nous devrons relever dans les prochains trimestres pour répondre à la demande croissante. »