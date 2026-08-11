Le géant américain va émettre 210,5 millions d’actions pour lever 20 milliards de dollars avec une option supplémentaire de 3 milliards accordée aux banques. Une opération appelée à renforcer son bilan et à financer notamment ses investissements industriels, alors que la demande en processeurs pour centres de données dépasse ses capacités de production.
Intel profite de son retour en grâce à Wall Street pour remplir ses caisses. Le groupe américain va émettre 210,5 millions d'actions nouvelles à 95 dollars pièce, une opération de 20 milliards de dollars qui pourrait atteindre 23 milliards si les banques exercent intégralement leur option. De quoi financer la prochaine étape de sa relance industrielle, alors que la demande en processeurs pour centres de données dépasse déjà ses capacités de production.Cette création de nouvelles actions diluera toutefois les participations existantes, ce qui a fait reculer le titre de plus de 4% ce lundi.
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Des milliards pour augmenter les capacités de production
Intel Foundry a encore accusé une perte opérationnelle de 2,1 milliards de dollars au deuxième trimestre. Mais cette activité regroupe aussi les usines qui fabriquent les propres processeurs du groupe et concentre donc ses investissements les plus lourds. Intel reconnaît que la demande pour ses puces, notamment ses processeurs serveur destinés aux grands opérateurs de centres de données, dépasse actuellement ses capacités de production.
Intel prévoit désormais environ 20 milliards de dollars de dépenses d'investissement en 2026, contre 18 milliards initialement, et s'attend à devoir encore augmenter la cadence en 2027. Une grande partie de cet argent doit financer de nouveaux équipements de production.
Le moment est plutôt bien choisi pour faire appel aux marchés. Depuis l'arrivée de Lip-Bu Tan à la tête du groupe, l'action Intel a été multipliée par cinq en douze mois. Une envolée qui permet aujourd'hui de lever beaucoup d’argent sans consentir une décote trop importante.
L'IA pousse Intel à agrandir ses usines
L'entreprise met en avant quatre moteurs de croissance pour justifier cet effort industriel avec l'IA appliquée aux robots et aux véhicules autonomes, les puces conçues sur mesure, l'assemblage avancé et la fabrication de wafers pour des clients extérieurs.
C'est sur ce dernier terrain qu'Intel joue une partie essentielle de son avenir. Intel Foundry doit attirer des groupes capables de remplir ses usines et de crédibiliser son modèle face à TSMC, aujourd'hui largement dominant. Apple est régulièrement cité parmi les clients potentiels, mais Intel lui-même invite de considérer ces scénarios comme hypothétiques.
Selon le géant de Santa Clara, l'ensemble de ses activités tirées par l'IA affiche une croissance supérieure à 70% sur un an. Le groupe vient aussi de recruter Dean Jarnac, ancien de Marvell, comme vice-président exécutif et directeur des ventes, tandis que ses investissements industriels se multiplient, notamment en Irlande.
Intel a retrouvé de la croissance et la confiance d’une partie du marché. Il lui faut désormais transformer cette embellie en capacités de production. Et dans l'industrie des semi-conducteurs, le moindre investissement se compte vite en milliards de dollars.
Sources : Intel, SEC, Reuters
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