Intel Foundry a encore accusé une perte opérationnelle de 2,1 milliards de dollars au deuxième trimestre. Mais cette activité regroupe aussi les usines qui fabriquent les propres processeurs du groupe et concentre donc ses investissements les plus lourds. Intel reconnaît que la demande pour ses puces, notamment ses processeurs serveur destinés aux grands opérateurs de centres de données, dépasse actuellement ses capacités de production.

Intel prévoit désormais environ 20 milliards de dollars de dépenses d'investissement en 2026, contre 18 milliards initialement, et s'attend à devoir encore augmenter la cadence en 2027. Une grande partie de cet argent doit financer de nouveaux équipements de production.

Le moment est plutôt bien choisi pour faire appel aux marchés. Depuis l'arrivée de Lip-Bu Tan à la tête du groupe, l'action Intel a été multipliée par cinq en douze mois. Une envolée qui permet aujourd'hui de lever beaucoup d’argent sans consentir une décote trop importante.