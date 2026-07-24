Sur le terrain commercial, Intel a ainsi signé une dizaine d’accords de long terme avec de gros clients data centers, certains portant sur les prix, d’autres sur les volumes de puces à livrer. Un moyen idéal de sécuriser les revenus futurs. Tout n’est pas rose pour autant, car Intel a malgré tout essuyé une perte nette de 11 milliards de dollars sur le trimestre, liée à un ajustement comptable autour des actions détenues par l’État américain.