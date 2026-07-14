Pendant des années, la carte des usines Intel en Europe a ressemblé à une collection de promesses : une méga-usine à Magdebourg, un site d'assemblage en Pologne, et très peu de béton coulé. Le 13 juillet, le fondeur américain a tranché : 5 milliards d'euros (environ 5,7 milliards de dollars) pour son campus irlandais de Leixlip, une annonce confirmée par Bloomberg et saluée par le gouvernement local. L'heureuse élue s'appelle Fab 34, et elle présente un avantage considérable sur toutes ses rivales de papier : elle existe.

Cinq milliards pour transformer l'essai de la Fab 34

Ouverte en 2023, la Fab 34 avait signé la première utilisation de l'EUV en grand volume sur le continent, cette lithographie extrême ultraviolet sans laquelle aucune puce de pointe ne sort d'usine. L'enveloppe annoncée doit maintenant la convertir au node Intel 3, celui des processeurs serveurs Xeon 6 et de leur future descendance, avec l'essentiel des dépenses déboursé d'ici fin 2027. Le chantier a discrètement démarré en début d'année : modernisation des lignes existantes, installation d'équipements de pointe et extension du convoyage automatisé qui relie les modules du campus. Une logique de rénovation plutôt que de construction, comparable à un restaurant qui agrandit sa cuisine au lieu d'ouvrir une seconde adresse : moins spectaculaire, mais le service continue pendant les travaux.