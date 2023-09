L'usine irlandaise d'Intel lance la production à grande échelle de puces "Intel 4"

L'Intel 4 représente le nouveau nœud de fabrication d'Intel. Il doit conduire le groupe sur un ambitieux projet qui consiste à « fournir cinq nœuds de procédé de fabrication en quatre ans », et à démontrer qu'il est bel et bien revenu dans la course avec ses principaux concurrents que sont le Taïwanais TSMC et le Sud-Coréen Samsung. Le développement de l'Intel 4 a été réalisé en Oregon, dans l'usine d'Intel, mais c'est bien en Irlande que l'étape des « grands volumes » vient de débuter.

Rappelons que l'Intel 4 est le premier nœud de la société à utiliser la technologie dite de l'extrême ultraviolet (EUV). Intel n'est pas peu fière d'annoncer que c'est aussi « la première utilisation de l'EUV dans la fabrication en grand volume en Europe ».