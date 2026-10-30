Le processeur ne fait pas tout. Pour vendre un ordinateur, il faut aussi pouvoir l’équiper en mémoire à un prix acceptable. C’est précisément là que le marché se grippe : les composants deviennent plus chers, les machines aussi, et les acheteurs se montrent moins pressés de renouveler leur équipement. Cette situation frappe directement Intel. Après la publication de ses résultats, jeudi 29 octobre, son action a plongé de plus de 20 % dans les échanges suivant la clôture de la Bourse américaine. Les investisseurs s’inquiètent surtout des prochains mois, alors que le fabricant prévoit un ralentissement durable du marché du PC.