Des ventes en baisse de plus ou moins 60 % en un an ? la crise du marché du processeur est vertigineuse !
La soupe à la grimace pour tous les acteurs du marché du processeur : il est à présent clair que ce début d'année 2026 ne restera pas dans les annales… ou pas pour une raison qui ravira AMD, Intel et consorts.
Un repli moyen de 60 %
Nous sommes maintenant le 15 février et les chiffres des ventes de processeurs sur le premier mois de cette nouvelle année sont tombés. Des chiffres clairement très mauvais pour l'industrie du processeur.
Le recul est même historique. Sur la plateforme X.com, TechEpiphany repris par nos confrères de 3DCenter et TechSpot, a ainsi fait les calculs et sur la seule boutique étasunienne d'Amazon, on parle d'une chute de 59 % en volume – pas en valeur – pour l'ensemble des processeurs grands publics, toutes marques et toutes références confondues.
De manière plus précise, on parle de 26 100 processeurs vendus sur Amazon US sur le mois de janvier 2026 alors qu'il était question de 63 480 pièces écoulées un an auparavant. Le total de ces ventes se chiffre à 8,13 millions de dollars sur le mois écoulé contre 18,9 millions de dollars l'an dernier. Une baisse qui, en réalité, était parfaitement attendue.
En effet, au cours du mois de décembre, on avait déjà remarqué un très net recul avec des ventes passées de 82 400 unités en décembre 2024 à seulement 44 400 puces écoulées un an plus tard.
AMD toujours loin, très loin devant Intel
Des chiffres qui font donc très mal, aussi bien aux revendeurs qu'aux géants du processeur, AMD et Intel. Cela dit, cet effondrement semble devoir davantage toucher certaines références et, à ce petit jeu, Intel ne sort pas gagnante.
Toujours par rapport à l'an dernier, Intel a effectivement vu ses parts de marché se réduire encore : en janvier 2025, le logo AMD était perceptible sur 79,9 % des processeurs vendus, tandis que celui d'Intel ne s'affichait que sur un cinquième de ces puces, 20,1 % pour être tout à fait exact. Une proportion qui reflète une tendance forte de ces derniers mois.
Une tendance qu'Intel ne parvient toujours pas à stopper puisqu'au-delà de l'effondrement généralisé des ventes de CPU, ce sont plus encore celles d'Intel qui deviennent dramatiquement faibles : la firme ne représente plus que 11,7 % des ventes de processeurs sur Amazon US en janvier 2026 ! Bien sûr, c'est AMD qui sort renforcée avec 88,3 % de parts de marché.
Pour autant, même AMD doit faire face à un recul de ses ventes et, peut-être plus intéressant encore, à un changement d'orientation de la part des clients qui plébiscitent des références, parfois presque oubliées.
L'inflation, toujours l'inflation ?
En premier lieu, c'est sans surprise l'un des meilleurs rapport performances/prix qui se taille la part du lion : le Ryzen 7 9800X3D d'AMD compterait ainsi pour près de 20 % des processeurs vendus sur Amazon US en janvier 2026.
Oui, un processeur vendus sur cinq est ce CPU que nous avions particulièrement apprécié et que la sortie récente du Ryzen 7 9850X3D n'a pas éclipsé. Cette sortie a toutefois permis de renforcer la position dominante de la technologie 3D Vertical Cache : 42 % du marché du processeur desktop sont détenus par toutes les puces liées à cette gamme « X3D ».
Nous le disions précédemment, de manière finalement pas si surprenante que ça, des références pour ainsi dire oubliées refont surface et c'est notamment le cas du Ryzen 7 5800X, voire dans une moindre mesure, du Ryzen 5 3600. Ces puces reviennent dans les classements alors que les acheteurs semblent se tourner vers des plateformes moins onéreuses ou, simplement, disponibles.
Ce regain de forme de vieux Ryzen est clairement en lien avec l'effondrement du marché du CPU : compte tenu de l'inflation hallucinante remarquée sur les puces de DRAM en général, sur la DDR5 en particulier, les clients tentent de trouver des solutions moins onéreuses : le retour en grâce de la DDR4 a été une des astuces des revendeurs et des clients… d'autant que la DDR5 est parfois introuvable.
Tout porte donc à croire que s'il y a un effondrement du marché du CPU, il n'est pas forcément lié à un désintérêt des usagers… ou plutôt, il est lié à un désintérêt au prix actuel des configurations complètes. Reste maintenant à voir combien de temps cette situation va durer.