Nous sommes maintenant le 15 février et les chiffres des ventes de processeurs sur le premier mois de cette nouvelle année sont tombés. Des chiffres clairement très mauvais pour l'industrie du processeur.

Le recul est même historique. Sur la plateforme X.com, TechEpiphany repris par nos confrères de 3DCenter et TechSpot, a ainsi fait les calculs et sur la seule boutique étasunienne d'Amazon, on parle d'une chute de 59 % en volume – pas en valeur – pour l'ensemble des processeurs grands publics, toutes marques et toutes références confondues.