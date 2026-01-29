Évoquée pour la première fois en milieu d'année 2024 par les analystes – alors moqués – de TrendForce, l'inflation de la DRAM a effectivement eu un peu « de retard » sur le calendrier évoqué.

Mais tout vient à point à qui sait attendre nous dit le proverbe et à partir du mois de septembre 2025, l'augmentation des prix de la DRAM n'a plus été une vue de l'esprit. La chose s'est même accélérée sur la toute fin de l'année dernière au point que de nombreux autres composants ont été entraînés. L'inflation s'est répercutée sur les configurations complètes, et ce, que l'on parle de portables ou de machines desktops ainsi que sur les cartes graphiques.

De fait et la chose a pu faire sourire, certains utilisateurs se sont tournés vers des configurations moins modernes, à base de mémoire vive en DDR4. Plusieurs revendeurs ont vu les ventes de plateformes AMD AM4, par exemple, reprendre des couleurs alors qu'elles étaient logiquement délaissées pour l'AM5.