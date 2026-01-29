Ce qui devait arriver arriva, les stocks de DDR5 étant ce qu'ils sont, les clients reportent leurs achats sur de la DDR4… qui a son tour est en difficulté.
Avouez que la chose vous manquait ! Une petite actualité pour traiter une fois encore de l'inflation que connaît le monde des semi-conducteurs en général, celui de la DRAM en particulier. C'est que la crise s'étend…
Plus de DDR5, on se rabat sur la DDR4
Évoquée pour la première fois en milieu d'année 2024 par les analystes – alors moqués – de TrendForce, l'inflation de la DRAM a effectivement eu un peu « de retard » sur le calendrier évoqué.
Mais tout vient à point à qui sait attendre nous dit le proverbe et à partir du mois de septembre 2025, l'augmentation des prix de la DRAM n'a plus été une vue de l'esprit. La chose s'est même accélérée sur la toute fin de l'année dernière au point que de nombreux autres composants ont été entraînés. L'inflation s'est répercutée sur les configurations complètes, et ce, que l'on parle de portables ou de machines desktops ainsi que sur les cartes graphiques.
De fait et la chose a pu faire sourire, certains utilisateurs se sont tournés vers des configurations moins modernes, à base de mémoire vive en DDR4. Plusieurs revendeurs ont vu les ventes de plateformes AMD AM4, par exemple, reprendre des couleurs alors qu'elles étaient logiquement délaissées pour l'AM5.
Près de 450 % d'augmentation en huit mois
Hélas, cette « solution » risque de ne plus être très efficace puisque à leur tour, les prix de la DDR4 semblent rapidement augmenter : rien d'anormal cela dit, les stocks de DDR4 n'avaient rien de commun avec ceux de DDR5.
En effet, bien que parfaitement exploitable aujourd'hui encore, la DDR4 a passé le relai à la DDR5 et qu'il s'agisse d'AMD ou d'Intel, les configurations modernes sont maintenant en DDR5. Forcément, les fabricants de DRAM ont aussi changé leur fusil d'épaule et tous, ou presque, on arrêté la production de puces de DDR4. En réalité, même la Chine a mis l'accent sur la DDR5 et la génération précédente dispose donc stocks bien plus faibles.
Alors, évidemment, la demande ayant très fortement augmenté en l'espace de quelques semaines, ces stocks n'ont pas tenu. On peut aussi sans doute se dire qu'il y a des profiteurs qui sautent sur l'occasion pour augmenter les tarifs, mais le fait est que comme vous pouvez le voir sur l'exemple pris par nos confrères de TechPowerUp, ça monte !
Il s'agit ici de barrettes de Vengeance LPX DDR4-3200 signées Corsair. Le prix est celui du kit de 2x 16 Go en CL16 et l'augmentation est prodigieuse : plutôt stable entre février et juin 2025, le tarif de ce kit s'établissait alors autour de 50 dollars. Il a commencé à nettement augmenter à l'été 2025 pour flirter avec les 90 dollars en septembre/octobre.
Depuis, l'inflation n'a pas ralenti et on pourrait même dire qu'elle suit de manière assez similaire celle de la DDR5 : près de 120 dollars en novembre, plus de 150 dollars en décembre et, aujourd'hui, elle est à plus ou moins 260 dollars ! Une configuration à base de DDR3, ça vous tente ?