Mois après mois, AMD grignote du terrain sur un marché des CPU longtemps dominé par son rival historique, Intel. Au dernier trimestre 2025, le groupe a confirmé une montée en puissance qui commence sérieusement à rebattre les cartes.
Les chiffres du cabinet Mercury Research, régulièrement scruté par l'industrie pour suivre l'évolution de la filière des processeurs, sont catégoriques. AMD continue sa progression, particulièrement dans le secteur des ordinateurs de bureau, où la firme est portée par le succès de ses puces Ryzen et une dynamique favorable auprès des fabricants comme des utilisateurs.
AMD confirme sa montée en puissance
Sur ce segment, la part de marché du constructeur en volume a fortement progressé sur un an, passant de 26,9 % à 36,4 % au quatrième trimestre 2025, soit une hausse de près de 10 %. Et cette tendance est encore plus visible en valeur : la part de revenus liée aux processeurs desktop est grimpée de 28 % à 42,6 %.
En cause, notamment, l'accueil très favorable réservé aux Ryzen 9000 et 9000X3D. Mais ce n'est pas tout. La société se félicite aussi de ses avancées sur le marché des serveurs, avec une part de revenus record et une hausse continue des volumes.
Progression sur le PC portable, aussi
Pour ce qui est des PC portables, la progression d'AMD reste plus modérée, bien que notable. Sa part de marché en volume est passée de 23,8 % à 26 % sur un an, tandis que la part de revenus a grimpé de 21,6 % à 24,9 %.
Une performance attribuée aux processeurs Ryzen AI 300, dont les performances en benchmarks CPU ont contribué à renforcer l'attractivité d'AMD sur un domaine encore largement dominé par Intel. « Ces gains significatifs dans tous les grands segments de l'informatique illustrent la solidité de notre exécution et la confiance des clients envers nos produits », souligne un porte-parole du fabricant.
Reste désormais à savoir si cet élan peut s'inscrira dans la durée. Car ce marché reste cyclique et la riposte d'Intel s'organise déjà, avec une nouvelle génération de puces hybrides et l'intégration d'unités IA dédiées dans ses processeurs Core Ultra.