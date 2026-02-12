Sur ce segment, la part de marché du constructeur en volume a fortement progressé sur un an, passant de 26,9 % à 36,4 % au quatrième trimestre 2025, soit une hausse de près de 10 %. Et cette tendance est encore plus visible en valeur : la part de revenus liée aux processeurs desktop est grimpée de 28 % à 42,6 %.