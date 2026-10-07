Tout porte à croire qu'on ne voit pas d'explosion de l'hypothétique bulle IA chez AMD. La firme américaine n'entend pas lever le pied alors que le marché des accélérateurs d'intelligence artificielle est au plus haut.

Selon nos confrères de Reuters, en visite à Taipei, la présidente d'AMD, Lisa Su, a confirmé que son groupe prépare actuellement une nouvelle augmentation de ses livraisons dans les prochains mois. « Nous avons été capables d’augmenter notre approvisionnement au cours de 2026, et nous allons substantiellement augmenter notre approvisionnement en 2027 ».

AMD cherche évidemment à profiter encore et toujours de cet appétit de toute l'industrie pour l'intelligence artificielle. Les investissements actuels sont considérables et, pour le moment, personne n'entrevoit de baisse de ce côté-là. Le groupe fait face à la concurrence de NVIDIA, leader sur le secteur, mais entend bien faire son trou. Lisa Su explique ainsi qu’AMD planifie désormais ses besoins en capacité de production trois à cinq ans à l’avance, contre seulement un à deux ans auparavant.