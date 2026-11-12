Ces chiffres touchent un point sensible de la technique : la latence ajoutée. Mais il s’agit de benchmarks publiés par l’éditeur lui-même, et un calcul d’image plus rapide ne garantit ni plus de fluidité globale ni une latence d’entrée plus basse. Apex Compute revendique aussi une meilleure qualité visuelle, avec des comparaisons côte à côte tirées notamment de The Last of Us Part II. Là encore, seuls des tests indépendants en conditions réelles pourront trancher.