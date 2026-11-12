Apex Compute dévoile Apex Neural Rendering, une suite de rendu par IA censée fonctionner sur les cartes NVIDIA, AMD et Intel, y compris anciennes. Seule la génération d’images est disponible, en bêta.
Le DLSS n’a jamais été disponible que sur GeForce RTX, et sa génération d’images reste réservée à des cartes récentes. Apex Neural Rendering (ANR) vise justement l’inverse : une technologie de génération d'images qui tourne partout, y compris sur le Steam Deck.
Une compatibilité large, des GTX 16 aux Arc
ANR regroupe trois briques : la génération d’images, l’upscaling (super-résolution) et la reconstruction de rayons. Seule la première est pour l’instant accessible en bêta, les deux autres devant suivre plus tard.
Le périmètre matériel est large : GeForce GTX 16 et RTX 20 ou plus récentes, Radeon RX 5000 ou plus récentes, Intel Arc séries A et B, plus le Steam Deck. Côté logiciel, la bêta fonctionne sous Windows 10 et 11, Linux et SteamOS via Proton. Autrement dit, des GPU que NVIDIA laisse de côté pour ses propres outils peuvent ici prétendre à la génération d’images.
Sur une GeForce RTX 5090 en 4K, Apex Compute annonce 1,01 ms pour générer une image en mode 2x, contre 1,26 ms pour la génération d’images du DLSS. En 4x, l’écart est de 0,61 ms contre 0,82 ms. L’empreinte mémoire serait de 214 Mo, contre 562 Mo pour le DLSS.
Ces chiffres touchent un point sensible de la technique : la latence ajoutée. Mais il s’agit de benchmarks publiés par l’éditeur lui-même, et un calcul d’image plus rapide ne garantit ni plus de fluidité globale ni une latence d’entrée plus basse. Apex Compute revendique aussi une meilleure qualité visuelle, avec des comparaisons côte à côte tirées notamment de The Last of Us Part II. Là encore, seuls des tests indépendants en conditions réelles pourront trancher.
Une installation qui passe par GitHub et OptiScaler
La bêta de ANR FG se récupère sur GitHub et s’appuie pour l’instant sur OptiScaler. L’installation impose de modifier le dossier de chaque jeu : on est loin d’un simple curseur dans les options graphiques. La compatibilité variera donc d'un titre à l’autre.
C’est la même logique que celle de ces technologies NVIDIA désormais exécutées sur GPU AMD : les briques d’upscaling deviennent de moins en moins captives d’un constructeur. Reste à voir si ANR convaincra au-delà des bidouilleurs, une fois l’upscaling et la reconstruction de rayons livrés.
Pour l’instant, la promesse tient surtout à un tableau de chiffres signé par son auteur. À vos dossiers de jeux, donc, si le bricolage ne vous effraie pas.