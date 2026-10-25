Si les technologies DLSS sont d'abord prévues pour les dernières cartes graphiques GeForce, des petits malins nous prouvent que tout est possible.
Si vous suivez un peu l'actualité des cartes graphiques NVIDIA, vous savez que toutes les générations ne se valent pas en termes de compatibilité DLSS. Une semblait toutefois acquise : ce fameux DLSS est une exclusivité NVIDIA. Enfin, les choses sont un peu plus compliquées que cela. Explications.
Radeon RX 6000, 7000 et 9000
Pas plus tard qu'hier, nous vous expliquions qu'à peine lancée, la dernière version de DLSS 5 profitait d'un portage sur les GeForce RTX série 40, des cartes graphiques qui ne devaient théoriquement pas pouvoir en profiter.
Eh bien aujourd'hui, les choses vont encore un peu plus loin grâce au travail d'un développeur du nom de Daniel Blanco. À l'origine du mod DLSS-NR on AMD, il vient effectivement d'en sortir la version 0.8.0. D'emblée, avec le nom d'un tel mod, vous vous doutez qu'il s'agit de porter la technologie DLSS sur les GPU AMD, mais cette version 0.8.0 est redoutablement évoluée.
Au lancement de la première version, début septembre, DLSS-NR on AMD était encore très limité : il s'agissait pour Daniel Blanco de porter le rendu neuronal de DLSS 5 sur Radeon. La performance était déjà assez remarquable, mais les performances rendaient la chose absolument injouable.
Daniel Blanco a logiquement poursuivi ses efforts, améliorant la prise en charge des diverses technologies, mais aussi apportant à chaque fois des nouveautés. La dernière version, la 0.8.0 donc, va maintenant au-delà du rendu neuronal de DLSS 5. Elle intègre aussi le ray reconstruction (reconstruction par rayons) et la génération d'images DLSS (frame generation) avec la possibilité d'aller jusqu'à du multi-images 4x.
Certains jeux restent incompatibles
De fait, on peut maintenant considérer que DLSS-NR on AMD est maintenant en mesure de prendre en charge les quatre technologies principales du DLSS de NVIDIA sur des GPU du concurrent, les séries RX 7000 et RX 9000 d'AMD.
Sur Reddit, un usager a fait la démonstration de cette nouvelle implémentation du ray reconstruction sur l'inévitable Cyberpunk 2077. Pour ce faire, il y a utilisé une carte graphique Radeon RX 9070 XT et un processeur Ryzen 7 9700X. La définition 1 440p et l'activation du path tracing n'auraient entraîné aucune baisse des performances au moment d'appliquer le ray reconstruction, mais d'autres usagers parlent d'une chute de 4 à 10 images par seconde avec un maximum rapporté de 25 % de baisse. Les résultats semblent donc variables.
Attention cependant, DLSS-NR on AMD ne marche pas dans tous les cas. En premier lieu, il est conçu pour Windows 11 et les jeux DirectX 12 prenant en charge les technologies DLSS, FSR ou XeSS. À en croire les retours de la communauté, la plupart des jeux semblent fonctionnels, mais il y a de notables exceptions parmi lesquelles Alan Wake 2, A Plague Tale: Requiem ou encore Pragmata, sans que l'on ne sache réellement pourquoi. Enfin, les jeux avec système anti-triche ne sont pas compatibles.
Notez également qu'avec cette version 0.8.0, Daniel Blanco a travaillé à des optimisations pour une meilleure prise en charge des GPU Radeon RX 7000 et une réduction des temps de chargement. Il évoque aussi une amélioration des performances du rendu neuronal d'environ 25 % sur architecture RDNA 3.
DLSS-NR on AMD est le dernier projet en date visant à porter les technologies NVIDIA sur le matériel du concurrent direct. Comme le soulignent de nombreux joueurs, il semble plutôt très bien fonctionner, mais il convient de garder à l'esprit que cela reste un projet expérimental. Il est à utiliser à vos risques et périls sans aucune garantie qu'il fonctionne sur votre jeu préféré ou avec des performances acceptables.