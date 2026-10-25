De fait, on peut maintenant considérer que DLSS-NR on AMD est maintenant en mesure de prendre en charge les quatre technologies principales du DLSS de NVIDIA sur des GPU du concurrent, les séries RX 7000 et RX 9000 d'AMD.

Sur Reddit, un usager a fait la démonstration de cette nouvelle implémentation du ray reconstruction sur l'inévitable Cyberpunk 2077. Pour ce faire, il y a utilisé une carte graphique Radeon RX 9070 XT et un processeur Ryzen 7 9700X. La définition 1 440p et l'activation du path tracing n'auraient entraîné aucune baisse des performances au moment d'appliquer le ray reconstruction, mais d'autres usagers parlent d'une chute de 4 à 10 images par seconde avec un maximum rapporté de 25 % de baisse. Les résultats semblent donc variables.

Attention cependant, DLSS-NR on AMD ne marche pas dans tous les cas. En premier lieu, il est conçu pour Windows 11 et les jeux DirectX 12 prenant en charge les technologies DLSS, FSR ou XeSS. À en croire les retours de la communauté, la plupart des jeux semblent fonctionnels, mais il y a de notables exceptions parmi lesquelles Alan Wake 2, A Plague Tale: Requiem ou encore Pragmata, sans que l'on ne sache réellement pourquoi. Enfin, les jeux avec système anti-triche ne sont pas compatibles.

Notez également qu'avec cette version 0.8.0, Daniel Blanco a travaillé à des optimisations pour une meilleure prise en charge des GPU Radeon RX 7000 et une réduction des temps de chargement. Il évoque aussi une amélioration des performances du rendu neuronal d'environ 25 % sur architecture RDNA 3.

DLSS-NR on AMD est le dernier projet en date visant à porter les technologies NVIDIA sur le matériel du concurrent direct. Comme le soulignent de nombreux joueurs, il semble plutôt très bien fonctionner, mais il convient de garder à l'esprit que cela reste un projet expérimental. Il est à utiliser à vos risques et périls sans aucune garantie qu'il fonctionne sur votre jeu préféré ou avec des performances acceptables.