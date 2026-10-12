Le mod HelixSR fait tourner le DLSS 3.7 de NVIDIA sur du matériel AMD, ROG Ally X et Steam Deck compris. Aucune puce NVIDIA n’est requise, mais seuls les jeux DirectX 12 sont concernés. Les premiers tests sont encourageants.
Le DLSS est depuis des années l’un des meilleurs arguments commerciaux des cartes graphiques GeForce RTX. Ce mod apporte le DLSS 3.7 aux consoles portables AMD en détournant la compatibilité FSR des jeux, là où les joueurs Radeon n’avaient jusqu’ici que les technologies maison.
HelixSR fait passer le DLSS 3.7 pour du FSR 3.1
Le principe est assez malin. Selon Windowscentral, HelixSR ne cherche pas à émuler du matériel NVIDIA : il fait croire au jeu qu’il dialogue avec le FSR 3.1 d’AMD, ce qui permet d’y brancher la reconstruction d’image du DLSS à la place.
Rappelons le mécanisme de ces technologies d’upscaling : le jeu est calculé dans une définition inférieure, par exemple en 720p, puis l’image est reconstruite en 1080p sans trop sacrifier la qualité. Le mod fonctionne sur les consoles AMD comme la ROG Ally X et le Steam Deck.
Sur le forum ResetEra, des utilisateurs ont comparé HelixSR au FSR 4. Dans l’un des tests, l’upscaling en 1080p a pris environ 7 millisecondes avec le mod, contre 11 millisecondes avec le FSR 4. L’écart compte sur une console portable, où chaque milliseconde disputée au budget d’une image se paie en fluidité.
Côté jeux, les utilisateurs rapportent entre 35 et 40 images par seconde dans CONTROL Resonant sur ROG Ally X en 1080p. En sortie 720p, le jeu aurait tenu un 60 FPS verrouillé. Reste que le temps de calcul ne dit rien de la qualité visuelle : savoir si l’image finale est meilleure que celle du FSR 4 fait encore débat. En tout cas sur la vidéo ci-dessus, la qualité d'image semble loin d'être optimale.
DirectX 12 uniquement, OptiScaler en renfort
Le mod ne fonctionne pour l’instant qu’avec les jeux DirectX 12. Les titres qui n’embarquent pas le FSR 3.1 nécessitent en plus un outil complémentaire, OptiScaler, qui fournit l’entrée que HelixSR cherche à détourner. L’installation demande donc un peu plus de manipulations qu’un simple réglage dans les options graphiques.
L’ironie est savoureuse : le FSR 4 est attendu sur des machines comme la Xbox Ally X, mais c’est un modder qui offre aux joueurs AMD une première porte d’entrée vers le DLSS. Reste à voir si HelixSR gagnera en compatibilité avec le temps.