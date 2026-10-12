Feunoir

Un article coréen repris un peu partout annonce l’arrivé d’un FSR 4 avec un modèle light avant la fin de l’année pour ces APU (en + d’un nouvel APU qui supporterait le FSR4 normal)

A priori le FSR 4 qui est utilisable actuellement, via des méthodes un peu comme ce mod dlss, leur ferait perdre des FPS donc c’est peut être mieux pour ces apu

Pour la video, du 720p en mode d’upscale performance (50%= 640x360), cela me semble logique que l’antialiasing ne semble pas trop efficace sur onimusha et que cela ait un peu de mal car reste plus beaucoup de pixel là, même un dvd video fait mieux