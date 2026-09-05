« DLSS 5 est notre modèle de calcul le plus gourmand en ressources à ce jour. Depuis son annonce en mars, nous avons obtenu un gain de performance de 5x et ce n'est qu'un début. Nous nous concentrons actuellement sur l'optimisation des performances pour la série GeForce RTX 50, avec des mises à jour prévues cet automne. Une fois les performances de la série RTX 50 parfaitement optimisées, nous prévoyons d'étendre la compatibilité officielle à la série GeForce RTX 40. »

Ce changement de discours n'arrive évidemment pas tout à fait par hasard. Fin août, une DLL liée au DLSS 5, extraite de la version en accès anticipé de NBA 2K27, s'est retrouvée entre les mains des moddeurs. Il n'aura fallu que quelques jours à la communauté pour contourner certaines incompatibilités et faire fonctionner le rendu neuronal dans Control. Et surtout, une RTX 4090 a été capable d'afficher le fameux DLSS 5. Voilà qui compliquait singulièrement le discours autour d'une technologie réservée à la nouvelle génération.

NVIDIA se retrouve donc dans une position assez cocasse : alors que le DLSS 5 devait constituer l'un des arguments technologiques permettant de pousser les joueurs vers les RTX 50, des bidouilleurs ont montré que les RTX 40 pouvaient, elles aussi, faire tourner le système. Dans ces conditions, confirmer leur prise en charge officielle apparaît comme une décision assez logique. Reste maintenant à savoir ce que donnera cette version une fois débarrassée des rustines et véritablement optimisée.