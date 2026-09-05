Malgré l'absence de calendrier précis, l'arrivée de DLSS 5 sur GeForce RTX série 40 reste une bonne nouvelle. Ou quand la communauté des moddeurs semble pousser NVIDIA à réagir…
Alors que NVIDIA semblait devoir réserver DLSS 5 à ses cartes graphiques GeForce RTX série 50, le constructeur a finalement confirmé que les RTX série 40 y auront droit. Un revirement qui intervient après que des moddeurs ont réussi à faire fonctionner la technologie sur une RTX 4090.
Les RTX 40 ne regarderont pas passer le train ?
Lors de la présentation de sa nouvelle technologie en mars dernier, NVIDIA avait clairement laissé entendre que le rendu neuronal serait réservé aux RTX 50 et aux générations suivantes. De quoi faire grincer quelques dents chez les propriétaires de cartes encore très loin d'être obsolètes.
La situation vient pourtant de changer. NVIDIA confirme désormais vouloir étendre officiellement le DLSS 5 aux GeForce RTX série 40. Une précision importante, cela ne signifie cependant pas que la technologie débarquera demain matin sur ces cartes. Le constructeur souhaite d'abord poursuivre l'optimisation de son modèle sur les RTX 50, avec de nouvelles mises à jour attendues plus tard cet automne, avant de s'occuper de la génération Ada Lovelace. Aucun calendrier n'a donc pour l'instant été communiqué.
« DLSS 5 est notre modèle de calcul le plus gourmand en ressources à ce jour. Depuis son annonce en mars, nous avons obtenu un gain de performance de 5x et ce n'est qu'un début. Nous nous concentrons actuellement sur l'optimisation des performances pour la série GeForce RTX 50, avec des mises à jour prévues cet automne. Une fois les performances de la série RTX 50 parfaitement optimisées, nous prévoyons d'étendre la compatibilité officielle à la série GeForce RTX 40. »
Ce changement de discours n'arrive évidemment pas tout à fait par hasard. Fin août, une DLL liée au DLSS 5, extraite de la version en accès anticipé de NBA 2K27, s'est retrouvée entre les mains des moddeurs. Il n'aura fallu que quelques jours à la communauté pour contourner certaines incompatibilités et faire fonctionner le rendu neuronal dans Control. Et surtout, une RTX 4090 a été capable d'afficher le fameux DLSS 5. Voilà qui compliquait singulièrement le discours autour d'une technologie réservée à la nouvelle génération.
NVIDIA se retrouve donc dans une position assez cocasse : alors que le DLSS 5 devait constituer l'un des arguments technologiques permettant de pousser les joueurs vers les RTX 50, des bidouilleurs ont montré que les RTX 40 pouvaient, elles aussi, faire tourner le système. Dans ces conditions, confirmer leur prise en charge officielle apparaît comme une décision assez logique. Reste maintenant à savoir ce que donnera cette version une fois débarrassée des rustines et véritablement optimisée.
DLSS 5 transforme l'image… mais cela a un coût
Car il serait tentant de résumer l'affaire à une simple victoire des propriétaires de RTX 40. Ce serait aller un peu vite en besogne. DLSS 5 n'est pas un énième mode d'upscaling destiné à faire gagner quelques images par seconde. NVIDIA utilise un modèle de rendu neuronal, sur le papier, bien plus ambitieux, capable de générer certains éléments afin d'en modifier profondément l'apparence. L'objectif : obtenir des matériaux, des éclairages et des détails plus réalistes sans demander au moteur du jeu de tout calculer de manière traditionnelle.
Le problème, c'est que cette magie a un coût. Et pas franchement symbolique. Selon NVIDIA, le modèle actuel du DLSS 5 est son plus gourmand à ce jour. La firme affirme néanmoins avoir considérablement amélioré son efficacité depuis sa présentation initiale : une démonstration qui nécessitait deux RTX 5090 peut désormais fonctionner sur une RTX 5060 de 8 Go en 1080p. Une progression spectaculaire, certes, mais l'impact sur les performances continue à être très nettement perceptible, notre test sur NBA 2K27 le confirme aisément.
Les premiers essais réalisés sur une RTX 4090 avec la version bricolée de la technologie donnent justement une idée du problème. Dans certaines conditions, le passage au DLSS 5 fait tomber le compteur d'environ 130 à 83 images par seconde. NVIDIA évoque de son côté un coût pouvant atteindre 50 à 60 % de performances. Voilà qui est plutôt éloigné de la philosophie historique de DLSS, dont la promesse a toujours été de faire travailler l'intelligence artificielle au service des performances.
Il faut toutefois bien comprendre ce que l'on mesure ici. DLSS 5 ne vient pas remplacer la Super Resolution ou la génération d'images : il constitue une brique supplémentaire, consacrée à la qualité du rendu. Le constructeur compte donc sur l'association des différentes technologies DLSS pour compenser son coût. En clair, on sacrifie une partie de la puissance de calcul pour obtenir une image plus sophistiquée, puis on utilise les autres techniques de reconstruction et de génération d'images pour retrouver de la fluidité.
Et c'est probablement là que les RTX série 40 auront fort à faire. Une RTX 4090 dispose encore d'une marge de calcul considérable pour absorber une telle charge. Une RTX 4060, beaucoup moins. NVIDIA devra donc optimiser sérieusement son modèle avant de pouvoir le proposer à l'ensemble de la gamme sans transformer l'activation du DLSS 5 en un sympathique diaporama chez les utilisateurs les moins bien équipés. Soulignons d'ailleurs que NVIDIA n'a pas indiqué si toutes les RTX série 40 seront éligibles.
Pour les RTX 50, l'aventure commence déjà avec NBA 2K27, premier jeu à proposer officiellement le DLSS 5. Pour les RTX 40, il faudra donc patienter. Quant aux RTX 30 et RTX 20, NVIDIA reste nettement plus évasif : à ce stade, le constructeur préfère avancer « une étape à la fois ». Autrement dit, mieux vaut ne pas commencer à installer le champagne au frais.
Source : NVIDIA
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