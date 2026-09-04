Bien sûr, plus on monte en gamme et plus les choses sont confortables, avec toutefois d’importants écarts entre la moyenne et le 1 % low. Attention donc à ne pas trop se focaliser sur les moyennes. Notons cependant que même avec l’activation de DLSS 5, NBA 2K27 semble garder une certaine légèreté. Il sera nécessaire de voir ça avec d’autres jeux, car le titre de Visual Concepts est, vous pouvez le voir, relativement léger… Enfin, dès lors que la multi-frame generation (MFG) est activée, s'entend.

Puisque nous parlons de MFG, il est de bon ton de souligner l’augmentation de la latence liée à cette option. Sur la plupart de nos tests, la différence sans/avec MFG était palpable, mais c’est seulement sur la GeForce RTX 5060 que cela a eu un impact suffisamment important pour que nous vous avertissions : là, nous flirtions et dépassions même souvent les 60 ms, seuil que beaucoup de joueurs n’aiment pas franchir. Il faudra donc peut-être faire un compromis entre MFG et latence, par exemple se limiter au x4.