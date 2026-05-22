Comme de bien entendu, c’est en activant la génération d’images que l’on peut débloquer les définitions les plus élevées en gardant le niveau de détails graphiques ray tracing au maximum. Hélas, nous l’avons dit, cette option n’est pas (encore ?) disponible pour les technologies FSR et XeSS.

Le privilège de tutoyer les sommets est donc réservé aux cartes NVIDIA avec, toutefois, une différence notable selon que votre GeForce accepte la frame generation (RTX 20, 30 et 40) ou la multi-frame generation (RTX 50) : un monstre comme la RTX 4090 se retrouve à faire plus ou moins jeu égal avec la théoriquement bien plus modeste RTX 5070.