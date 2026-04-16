Premiers résultats et premières surprises, même en mode « natifs », sans activer la moindre technologie de mise à l’échelle, les résultats sont loin d’être mauvais. Bien sûr, dans ce mode, nous n’avons pas retenu le path tracing ni même le ray tracing, mais toutes les autres options graphiques sont pas loin du maximum et le QHD est accessible sans difficulté à une RTX 5060. En FHD, il est encore possible de jouer confortablement sur une RTX 2070 SUPER. Notons aussi la surprise de voir la RTX 5080 en difficultés face à la RTX 4090, mais aussi la RX 9070 XT… au moins en FHD/QHD.