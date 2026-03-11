La recommandation : c'est le sweet spot de cette sélection. En 1440p, le ray tracing « élevé »tourne à 75 fps en DLSS qualité : c'est déjà fluide. Avec la MFG activé, on explose les 200 fps : largement de quoi alimenter un écran 144 Hz ou plus. Pour le path tracing, on reste en 1440p mais on passe le DLSS en mode performance : la résolution affichée ne change pas, le DLSS rend à une résolution interne plus basse avant de reconstruire l'image. Le résultat : 120 fps en path tracing, avec une qualité d'image qui reste très convaincante. Les 12 Go de VRAM sont sollicités en path tracing avec MFG actif, un point à surveiller sur les sessions longues. Par rapport à la Prime, la Dual est plus compacte (249 mm vs 304 mm) avec deux ventilateurs au lieu de trois.