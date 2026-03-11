Resident Evil Requiem est sorti fin février et s'impose comme l'une des vitrines techniques de l'année sur PC. NVIDIA et ASUS offrent le jeu en bundle avec l'achat d'une carte graphique RTX 50 series, mais l'offre touche bientôt à sa fin. On vous présente trois modèles ASUS éligibles.
Sorti le 27 février 2026, Resident Evil Requiem est l'un des titres PC les plus ambitieux de l'année sur le plan graphique. Capcom a travaillé en étroite collaboration avec NVIDIA pour intégrer le path tracing intégral au RE Engine : ce n'est pas du ray tracing sélectif appliqué à quelques reflets, c'est l'ensemble du pipeline lumière qui est recalculé par lancer de rayons.
Un jeu taillé pour le ray tracing nouvelle génération
Si le jeu est beau de base, c'est en activant le path tracing qu'il dévoile tout son potentiel. Cette technologie remplace les calculs d'éclairage traditionnels par une simulation complète du comportement de la lumière : chaque rayon est tracé individuellement, rebondit sur les surfaces et interagit avec les matériaux comme dans la réalité. Le gain visuel est immédiat et touche quatre aspects clés :
- Les ombres physiquement correctes avec contact hardening et softening : les ombres s'adoucissent naturellement avec la distance de la source lumineuse.
- L'occlusion ambiante tracée par rayons : les recoins et interstices sont assombris de manière réaliste.
- Les réflexions multi-bounce : les surfaces réfléchissantes captent la lumière rebondissant entre elles, y compris hors du champ de la caméra.
- L'illumination globale dynamique : la lumière se diffuse naturellement dans les pièces, rebondissant sur les surfaces colorées.
Le résultat est spectaculaire : certaines scènes en path tracing ressemblent davantage à des images de synthèse qu'à du jeu vidéo en temps réel. Mais cette qualité a un coût en performance élevé — c'est là qu'intervient le DLSS 4.5.
DLSS 4.5 : ce qui rend le path tracing jouable
Sans les technologies NVIDIA, le path tracing est injouable, même sur les GPU les plus puissants. Les technologies du DLSS 4.5 changent la donne :
- DLSS 4.5 Super Resolution : upscaling basé sur un modèle transformer IA de 2e génération, plus net et plus stable que le DLSS 4 d'origine
- Multi Frame Generation (MFG) : génère jusqu'à 3 frames supplémentaires par frame rendue (x4), exclusif aux RTX 50 series
- DLSS Ray Reconstruction : débruitage IA automatique du path tracing, activé dès que le path tracing est enclenché
- NVIDIA Reflex : réduction de la latence système jusqu'à 46 %, pour une réactivité préservée malgré la génération de frames
Les trois cartes ASUS du bundle : les performances sur RE Requiem
Les performances des GeForce RTX 5060 et 5070 ont été mesurées sur Resident Evil Requiem. Pour chaque carte, trois scénarios sont proposés (sans ray tracing, avec ray tracing, et avec path tracing) dans la définition cible de la gamme.
ASUS Dual GeForce RTX 5060 8G OC : la carte 1080p
- 3 840 cœurs CUDA, architecture Blackwell
- 8 Go GDDR7 à 28 Gbps, bus 128-bit
- Boost OC : 2 565 MHz | TDP : 145W | Connecteur : 1x 8 broches
- Format compact 2,5 slots, SFF-ready, 2 ventilateurs Axial-tech, 0 dB au repos
Les mesures en 1080p, preset Ultra :
|Scénario
|DLSS
|MFG
|FPS moyen
|Sans ray tracing
|Désactivé (natif)
|—
|~105 fps
|Ray tracing High
|Quality
|Désactivé
|~45 fps
|Ray tracing High
|Quality
|x4
|~140 fps
|Path tracing
|Performance
|x4
|~130 fps
La recommandation : la RTX 5060 est taillée pour le 1080p. Sans ray tracing, c'est du velours. En ray tracing « élevé », les 45 fps sont jouables, mais l'activation du Multi Frame Generation change tout : on passe à 140 fps, soit un multiplicateur x3. L'apport du MFG est ici le plus spectaculaire de la sélection. Le path tracing est lui aussi exploitable en passant le DLSS en mode Performance avec MFG x4 : la perte de netteté est minime grâce au modèle transformer du DLSS 4.5. On recommande de baisser les textures d'un cran (« élevé » plutôt que « ultra ») pour éviter la saturation des 8 Go de VRAM.
ASUS Dual GeForce RTX 5070 12G OC : le sweet spot 1440p
- 6 144 cœurs CUDA, architecture Blackwell
- 12 Go GDDR7 à 28 Gbps, bus 192-bit
- Boost OC : 2 572 MHz | TDP : ~250W | Connecteur : 1x 16 broches
- Format compact 249 mm, 2,53 slots, 2 ventilateurs Axial-tech
Les mesures en 1440p, preset Ultra :
|Scénario
|DLSS
|MFG
|FPS moyen
|Sans ray tracing
|Désactivé (natif)
|—
|~90 fps
|Ray tracing High
|Quality
|Désactivé
|~75 fps
|Ray tracing High
|Quality
|x4
|~200 fps
|Path tracing
|Performance
|x4
|~120 fps
La recommandation : c'est le sweet spot de cette sélection. En 1440p, le ray tracing « élevé »tourne à 75 fps en DLSS qualité : c'est déjà fluide. Avec la MFG activé, on explose les 200 fps : largement de quoi alimenter un écran 144 Hz ou plus. Pour le path tracing, on reste en 1440p mais on passe le DLSS en mode performance : la résolution affichée ne change pas, le DLSS rend à une résolution interne plus basse avant de reconstruire l'image. Le résultat : 120 fps en path tracing, avec une qualité d'image qui reste très convaincante. Les 12 Go de VRAM sont sollicités en path tracing avec MFG actif, un point à surveiller sur les sessions longues. Par rapport à la Prime, la Dual est plus compacte (249 mm vs 304 mm) avec deux ventilateurs au lieu de trois.
ASUS Prime GeForce RTX 5070 OC 12G : la carte 1440p sans compromis thermique
- 6 144 cœurs CUDA, architecture Blackwell
- 12 Go GDDR7 à 28 Gbps, bus 192-bit (672 Go/s)
- Boost OC : 2 587 MHz | TDP : 250W (ajustable 300W) | Connecteur : 1x 16 broches
- 304 mm, SFF-ready, 3 ventilateurs Axial-tech, MaxContact
Sans overclocking, les mesures seront sensiblement identiques à la Dual GeForce RTX 5070 12G OC. Par contre la carte propose un meilleur refroidissement et un potentiel d'OC supérieur.
La recommandation : la Prime s'adresse à ceux qui veulent pousser le path tracing en 1440p sur de longues sessions sans compromis thermique. Le troisième ventilateur et la technologie MaxContact maintiennent les fréquences boost plus longtemps, et le power limit ajustable (jusqu'à 300W) ouvre la porte à l'overclocking. Le choix idéal pour un usage intensif ou un boîtier peu ventilé.
Le bundle : comment en profiter
L'opération est ouverte à toutes les cartes RTX 50 series éligibles, dont les trois ASUS présentées dans ce guide. La marche à suivre :
- Acheter une carte RTX 50 series éligible chez un revendeur partenaire avant la date limite
- Activer le code promotionnel via la page dédiée ASUS/NVIDIA
- Récupérer sa copie Steam de Resident Evil Requiem
RE Requiem est vendu séparément à environ 70 €. Le bundle permet donc d'économiser le prix du jeu sur l'achat d'un GPU qui, de toute façon, est le ticket d'entrée pour profiter du path tracing et du DLSS 4.5 dans de bonnes conditions. Pour les joueurs qui hésitaient entre plusieurs générations de cartes, c'est un argument supplémentaire en faveur des RTX 50.
⚠️ L'offre se termine le 16 mars 2026 (19 mars chez certains revendeurs) — il ne reste donc que quelques jours pour en bénéficier.
Resident Evil Requiem n'est pas juste un bon jeu d'horreur, c'est une démonstration technique de ce que l'architecture Blackwell permet en matière de rendu lumière. Le path tracing transforme littéralement l'expérience visuelle, et le DLSS 4.5 avec Multi Frame Generation le rend jouable sur des GPU accessibles.
Les trois cartes ASUS de ce bundle couvrent des profils distincts :
- RTX 5060 Dual : le 1080p sans compromis, ray tracing fluide et path tracing accessible grâce au MFG, le tout dans un format compact à 145W
- RTX 5070 Dual : le sweet spot 1440p, ray tracing confortable et path tracing exploitable en DLSS performance, idéal pour les configurations compactes
- RTX 5070 Prime : les mêmes performances que la Dual avec une marge thermique supérieure pour les sessions longues et l'overclocking : le choix durabilité
Dans tous les cas, la Multi Frame Generation est la clé de voûte de l'expérience : c'est cette technologie qui transforme un path tracing exigeant en une expérience fluide et réactive. Et avec le bundle, le jeu est offert !