Il y a tout juste une semaine, alors que la Gamescom 2026 battait son plein à Cologne, nous faisions alors le point sur la technologie DLSS 4.5 que NVIDIA venait de compléter par le Ray Reconstruction. Une étape indispensable pour aboutir à un DLSS 4.5 complet, tel que pensé à l’origine par les ingénieurs de la firme au caméléon, du nom d’une vieille démo graphique.

Cela dit, aussi intéressant qu’il puisse être, DLSS 4.5 n’est clairement pas une fin en soi pour NVIDIA. La firme l’a déjà introduit en mars dernier : DLSS 5 doit arriver prochainement et, avec lui, le rendu neuronal ou neural rendering dans la langue de Shakespeare. Un nouveau procédé qui doit bouleverser nos habitudes avec toutefois, d’emblée, une précision : DLSS 5 n'est pas là pour remplacer les technologies existantes, c’est un complément.