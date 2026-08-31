La clé technique, c'est le FP8. Le neural rendering du DLSS 5 exploite des fonctions FP8 pensées pour Blackwell, mais les adaptations du moddeur permettent à une partie d'entre elles de s'exécuter sur Ada Lovelace. Pendant ce temps, des membres de la communauté RenoDX ont intégré la bibliothèque dans de nombreux jeux, via des outils de modding dédiés. Contrairement au DLSS classique, cette technologie ne se contente pas de reconstruire une image à partir d'une résolution de rendu inférieure : son périmètre est plus large, ce qui explique en partie pourquoi NVIDIA a dû concéder aux studios le contrôle de l'IA.