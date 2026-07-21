Critiquée dès son annonce pour avoir transformé des visages de personnages, la technologie est revenue lors du SIGGRAPH avec une réponse concrète : trois modèles d’IA sélectionnables, des masques automatiques et des réglages par objet pour que les studios gardent la main sur leur direction artistique.
Quand NVIDIA a présenté le DLSS 5 en mars à la GTC, la réaction n’avait pas été celle espérée. Des extraits sur Hogwarts Legacy ou Resident Evil Requiem avaient montré des personnages au teint lissé, aux traits sensiblement modifiés, au point que la communauté avait rapidement parlé d’« AI slop ». Jensen Huang avait répliqué que les critiques avaient « complètement tort », en faisant valoir que les développeurs gardaient la maîtrise totale, mais sans montrer comment. Le SIGGRAPH 2026 était l’occasion de corriger le tir : NVIDIA y a consacré plus de 30 minutes à détailler les outils mis à disposition des artistes, avec une démonstration des curseurs et masques censés dompter l’IA.
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Faces lissées, direction artistique malmenée : ce qui a mis le feu aux poudres
Le reproche central des joueurs ne portait pas sur la prouesse technique en elle-même. L’idée d’une IA qui améliore éclairage, matériaux et ombres à la volée est séduisante sur le papier. Le problème, c’est que les premières démos montraient une IA qui ne se contentait pas d’affiner : elle réinterprétait. Sur des extraits de Resident Evil Requiem, le visage de Grace Ashcroft perdait ses cernes et ses imperfections. Des textures changeaient d’apparence, l’ambiance lumineuse virait au théâtral. Difficile, dans ce contexte, de voir autre chose qu’un filtre beauté appliqué sans discernement.
Le problème technique sous-jacent était réel : la démonstration initiale à la GTC tournait sur deux RTX 5090, l’une dédiée au rendu du jeu, l’autre au modèle d’IA. Un écart avec la réalité du marché qui n’avait pas échappé aux observateurs. NVIDIA avait bien promis une optimisation pour un seul GPU avant le lancement prévu à l’automne 2026, mais sans préciser si l’ensemble des RTX 50 serait concerné. La question du contrôle artistique restait, elle, entièrement ouverte. C’est précisément ce vide que NVIDIA avait promis de combler scène par scène, sans encore donner les détails.
Trois modèles, deux curseurs, des masques par objet : les outils que réclamaient les artistes
Le DLSS 5 propose trois modèles distincts (A, B, C), sélectionnables non seulement par jeu mais par scène, par environnement ou par cinématique. Deux curseurs principaux permettent d’ajuster l’effet : le Structure Intensity agit sur les détails haute fréquence (occlusion ambiante, reflets, subsurface scattering), tandis que le Tone Intensity joue sur l’ambiance lumineuse et les couleurs globales. Edward Liu, directeur de la recherche en deep learning chez NVIDIA, résume l’idée centrale : « Le moteur de jeu définit le monde, et la génération l'enrichit. »
Concrètement, un développeur peut décider d’appliquer l’effet uniquement sur un personnage sans toucher le décor, ou cibler des objets précis avec des réglages indépendants pour chacun. L’IA est capable d’identifier automatiquement les personnages via des masques générés par le modèle lui-même. C’est la réponse directe aux critiques : plutôt qu’un filtre global, les artistes peuvent désactiver le DLSS 5 sur les visages, intensifier l'effet sur les matériaux et l’ignorer sur les textures stylisées. Bethesda, partenaire de lancement, avait d’ailleurs cherché à calmer le jeu dès mars en précisant que les extraits présentés n’étaient qu'un « tout premier aperçu » et que leurs artistes garderaient le contrôle final.
Le DLSS 5 reste prévu pour l’automne 2026, réservé aux GeForce RTX 50. Les outils présentés au SIGGRAPH constituent une réponse sérieuse aux critiques, et la granularité offerte aux studios est réelle. Reste à voir si les équipes artistiques auront le temps et les ressources pour les exploiter correctement : entre une intégration soignée objet par objet et un effet global coché en une case, la différence sera entièrement entre leurs mains.