Quand NVIDIA a présenté le DLSS 5 en mars à la GTC, la réaction n’avait pas été celle espérée. Des extraits sur Hogwarts Legacy ou Resident Evil Requiem avaient montré des personnages au teint lissé, aux traits sensiblement modifiés, au point que la communauté avait rapidement parlé d’« AI slop ». Jensen Huang avait répliqué que les critiques avaient « complètement tort », en faisant valoir que les développeurs gardaient la maîtrise totale, mais sans montrer comment. Le SIGGRAPH 2026 était l’occasion de corriger le tir : NVIDIA y a consacré plus de 30 minutes à détailler les outils mis à disposition des artistes, avec une démonstration des curseurs et masques censés dompter l’IA.