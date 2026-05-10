Problème, dans la foulée de sa présentation, NVIDIA a reçu d'innombrables commentaires de joueurs pas forcément convaincus par ces exemples de DLSS 5 en action. Des joueurs qui ne mâchaient pas leurs mots.

NVIDIA avait alors réagi en soulignant que « les développeurs garderont le contrôle scène par scène » et Jensen Huang y était allé de son commentaire pour expliquer que « les joueurs qui se plaignent ont complètement tort ». Le patron de NVIDIA détaillait ensuite son propos.

« La raison en est que, comme je l'ai expliqué très en détail, DLSS 5 fusionne la maîtrise de la géométrie, des textures et de tous les aspects du jeu avec une IA générative […] Tout cela est sous le contrôle direct du développeur du jeu. C’est très différent de l’IA générative ; il s’agit d’une IA générative de contrôle du contenu. C’est pourquoi nous l’appelons rendu neuronal ».