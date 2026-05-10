La nouvelle technologie de NVIDIA ne rallie pas (encore ?) les suffrages des joueurs qui ne sont que 8 % à tout miser sur l'IA.
Il n'est bien sûr pas question d'une enquête statistique fiable, mais avec plus de 20 000 réponses, nos confrères de TechPowerUp donnent quelques pistes sur l'adhésion des joueurs au DLSS 5 de NVIDIA.
DLSS 5 et son IA dans la tourmente
À l'occasion de la GTC qui s'est tenue il y a deux mois à San Jose, Californie, NVIDIA a présenté la prochaine version de son Deep Learning Super Sampling ou DLSS pour les intimes.
Ce DLSS 5 doit complètement rebattre les cartes en allant bien plus loin que les précédentes versions et en empruntant une voie sensiblement différente. NVIDIA mise maintenant majoritairement sur le rendu neuronal ainsi que sur l'intelligence artificielle générative pour améliorer les jeux vidéo.
Plusieurs exemples ont ainsi été présentés afin d'illustrer le nouveau modèle de rendu neuronal en temps réel. Le but est alors d'appliquer « un éclairage et des matériaux photoréalistes aux pixels ». Bien sûr, NVIDIA ne tarissait pas d'éloges à propos de sa nouvelle technologie.
« DLSS 5 permet aux développeurs de proposer un niveau de graphismes photoréalistes inédit, auparavant réservé aux effets visuels hollywoodiens […] Le modèle d'IA est entraîné pour comprendre la sémantique complexe des scènes, comme les personnages, les cheveux, les tissus et la peau, ainsi que les conditions d'éclairage ambiant, le tout à partir de l'analyse d'une seule image. DLSS 5 exploite ensuite cette compréhension approfondie pour générer des images précises tout en préservant la structure de la scène originale ».
8 % sont déjà convaincus
Problème, dans la foulée de sa présentation, NVIDIA a reçu d'innombrables commentaires de joueurs pas forcément convaincus par ces exemples de DLSS 5 en action. Des joueurs qui ne mâchaient pas leurs mots.
NVIDIA avait alors réagi en soulignant que « les développeurs garderont le contrôle scène par scène » et Jensen Huang y était allé de son commentaire pour expliquer que « les joueurs qui se plaignent ont complètement tort ». Le patron de NVIDIA détaillait ensuite son propos.
« La raison en est que, comme je l'ai expliqué très en détail, DLSS 5 fusionne la maîtrise de la géométrie, des textures et de tous les aspects du jeu avec une IA générative […] Tout cela est sous le contrôle direct du développeur du jeu. C’est très différent de l’IA générative ; il s’agit d’une IA générative de contrôle du contenu. C’est pourquoi nous l’appelons rendu neuronal ».
Malgré ces belles paroles, il semblerait que NVIDIA ait encore du travail pour convaincre les joueurs. L'enquête réalisée par nos confrères de TechPowerUp auprès de sa communauté est là pour nous le prouver.
Ces derniers expliquent avoir demandé à leur communauté de partager leurs impressions à propos de cette technologie DLSS 5. Ils ont recueilli 20 000 votes et si la méthode ne garantit pas un échantillon statistique – nous en sommes même très loin –, les résultats restent intéressants.
Ainsi, 58 % des participants estiment que « l'intelligence ne devrait pas du tout altérer les jeux vidéo », indiquant également que l'IA devrait laisser les jeux vidéo intacts, sans la moindre intervention, et ce, que ce soit au niveau des éclairages ou du photoréalisme. 28 % des votants sont plus indécis.
Ce second groupe préfère « attendre de voir les résultats concrets dans les prochains jeux ». On peut ainsi les qualifier de sceptiques, mais sans qu'il soit question d'une quelconque position dogmatique, alors que le premier groupe est plutôt dans l'idée de refuser cette technologie, dans sa globalité.
Enfin, deux groupes sont nettement minoritaires. Ainsi, 8 % des votants sont d'ores et déjà convaincus des bienfaits visuels de DLSS 5 : le rendu leur semble meilleur que le natif. 6 % des participants sont prêts à accepter DLSS, mais seulement pour faire progresser la vitesse d'animation : le DLSS pour les performances, un point c'est tout.
Des résultats évidemment à prendre avec un certain recul, d'autant que les questions posées par nos confrères ne sont pas clairement visibles. Reste que malgré les années et les versions de DLSS, on voit encore que 58 % des votes expriment un sérieux rejet. Il serait intéressant d'avoir une étude similaire auprès des développeurs de jeux… puis des éditeurs.