Il y a une dizaine de jours, le site allemand ComputerBase a donc proposé à ses lecteurs de participer à un petit jeu, en toute innocence. Un jeu dont nous avons aujourd'hui les résultats, mais revenons un peu sur le principe.

Outre-Rhin, ComputerBase est une des références en matière de test de cartes graphiques et de rendu visuel. Le site va toujours très loin dans ces dossiers et, logiquement, les technologies comme DLSS ou FSR occupent une place de plus en plus importante dans lesdits dossiers. Depuis bientôt dix ans que la première de ces technologies est apparue, les choses ont bien évoluées.