Un échantillon de plus de 1 000 joueurs de la communauté ComputerBase a participé à un petit jeu : évaluer les rendus DLSS, FSR et natif, mais sans avoir de précision sur qui est quoi.
Depuis que les technologies de super échantillonnage ont été lancées pour nos cartes graphiques, il y a toujours des petits malins pour affirmer que tel rendu est meilleur que le mode natif ou, au contraire, que « par définition » le mode natif est forcément le meilleur. Le site ComputerBase s'est lancé dans un petit test.
Tester DLSS, FSR et natif en aveugle
Il y a une dizaine de jours, le site allemand ComputerBase a donc proposé à ses lecteurs de participer à un petit jeu, en toute innocence. Un jeu dont nous avons aujourd'hui les résultats, mais revenons un peu sur le principe.
Outre-Rhin, ComputerBase est une des références en matière de test de cartes graphiques et de rendu visuel. Le site va toujours très loin dans ces dossiers et, logiquement, les technologies comme DLSS ou FSR occupent une place de plus en plus importante dans lesdits dossiers. Depuis bientôt dix ans que la première de ces technologies est apparue, les choses ont bien évoluées.
Il est très loin le temps où de grossiers artefacts visuels, des pertes en détail ou un net flou en mouvement étaient perceptibles et trahissait immédiatement le fait que ces technologies étaient activées. Pour autant, malgré les progrès réalisés par leurs promoteurs, DLSS et FSR – mais aussi XeSS d'Intel – souffrent encore de défauts plus ou moins visibles.
Justement, là est tout l'intérêt du petit jeu de nos confrères allemands : dès lors que l'on propose trois images sans dire laquelle est issue de quelle technologie, est-il simple de faire la différence entre DLSS, FSR et un rendu natif ?
L'impact non-négligeable de TLAA ?
Pour son dossier, ComputerBase s'était limitée à une sélection de six jeux vidéo : Anno 117, ARC Raiders, Cyberpunk 2077, Horizon Forbidden West, Satisfactory et The Last of Us Part II.
Nos confrères avaient également insisté sur les réglages retenus sur chacune des trois « technologies ». Pour le mode natif, on parle d'une définition de 3 840 x 2 160 points sans mise à l'échelle, mais avec TLAA. DLSS 4.5 était réglé sur du 2 560 x 1 440 points mis à l'échelle en 3 840 x 2 160 via le Super Resolution. Enfin, FSR Redstone utilisait la même définition de base qu'elle mettait à l'échelle grâce à sa propre technique de Super Resolution.
Avant de lire les résultats présentés par ComputerBase, peut-être auriez-vous envie de faire le test vous-mêmes ? Pour ce faire, rendez-vous sur l'actualité publiée par nos confrères le 4 février dernier.
Vous avez regardez les différents rendus et fait votre choix ? Vous n'avez pas envie de vous embêter avec ça ? Peu importe, voici donc les résultats compilés par nos confrères après avoir épluchés les très exactement 6 747 votes, sachant que tous les participants n'ont pas nécessairement voté sur chacun des six jeux proposés pour ce dossier.
Malgré tout, comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessus, les résultats parlent d'eux-mêmes : DLSS 4.5 est largement plébiscité et largement n'est pas exagéré. Tout d'abord, pour le match DLSS vs FSR, compte tenu de l'avance de NVIDIA dans le domaine, il ne semblait pas y avoir de réelle opposition. Pourtant, FSR Redstone décroche entre 10,6 et 25,3 % des suffrages selon le jeu avec une moyenne à 15 %. Loin d'être ridicule donc.
Non, la véritable surprise vient de la domination de DLSS 4.5 par rapport au mode UHD natif. Alors, bien sûr, il n'était pas question de mettre à l'échelle du 1 080p et ComputerBase avait privilégié une base solide, le 1 440p c'est à dire les recommandations d'usage de NVIDIA pour un affichage UHD.
Les résultats sont éloquents : sur aucun des six jeux retenus, le mode natif est placé devant DLSS. Dans le meilleur des cas, sur Cyberpunk 2077, le natif est très légèrement derrière DLSS (32,4 % des suffrages contre 34,4 %), mais en moyenne, 48,2 % des votes vont à DLSS tandis que 24 % se tournent vers le mode natif. Notons tout de même 12,8 % de votes pour « équivalent ».
Une approche qui, forcément, a ses limites
Des résultats très nets qui sont toutefois à relativiser en premier lieu parce qu'avec un échantillon d'un peu plus de 1 000 joueurs et un total de 6 747 votes exprimés sur l'ensemble des six jeux, on peut toujours se dire que ce n'est pas assez pour être représentatif. Il y a aussi un biais technologique qui a peut-être influencé pas mal de votants.
ComputerBase avait effectivement opté pour l'activation du TLAA pour le rendu en natif. Un choix logique compte tenu des habitudes joueurs, mais qui peut avoir un impact sur la netteté du rendu. Impact qui, justement, fait partie des progrès avancés par NVIDIA sur DLSS 4.5. Il aurait donc été intéressant d'avoir un rendu natif sans TLAA en plus.
Cela dit, on peut aussi regretter l'absence de XeSS 3 sur ce test grandeur nature, la technologie d'Intel ayant été déployée un peu trop tard. Reste qu'il n'était pas non plus possible de proposer cinq ou six images pour chaque jeu… déjà qu'avec trois, le choix est parfois délicat.