Depuis l'annonce du rendu neuronal de NVIDIA, les joueurs dénoncent un « filtre beauté » imposé à leurs jeux. Le CEO répond que ses critiques ont tout faux. Techniquement, il n'a pas tort. Mais la vraie question est ailleurs.
Depuis l'annonce du DLSS 5, NVIDIA traverse sa plus grosse controverse esthétique depuis des années. Lors d'une séance presse à la GTC 2026, Jensen Huang a répondu à la vague de critiques d'une formule tranchante. Sa défense technique tient. Ce qu'elle esquive est plus intéressant.
Quand « contrôle artistique » ne veut plus dire grand-chose
Oubliez l'upscaling. Les versions précédentes du DLSS amélioraient la résolution ou généraient des frames intermédiaires. Le DLSS 5 va plus loin : il intervient au niveau de la géométrie elle-même. Le système prend les données 3D d'une scène (mouvements, profondeur, structure) et les réinterprète via un modèle génératif. La peau gagne en translucidité. Les tissus absorbent la lumière autrement. Cheveux, ombres, reflets : tout est recalculé vers ce que NVIDIA appelle un « rendu photoréaliste en temps réel ». L'objectif de NVIDIA, rendre 100 % des pixels par IA, que la firme formulait l'an dernier prend ici sa forme la plus concrète. La controverse est venue avec les démos. Des personnages dans Resident Evil Requiem sont apparus transformés. Plus lisses. Plus génériques. Les joueurs ont parlé de « filtre beauté », d'« AI slop », d'un effet Instagram appliqué sans consentement.
Huang a répondu avec précision : le DLSS 5 n'est pas du post-traitement appliqué sur le frame final. Il agit au niveau de la géométrie. Les développeurs gardent la main via un SDK permettant d'ajuster l'intensité scène par scène. Ce n'est pas faux. NVIDIA l'a confirmé au plus fort de la polémique, en détaillant les outils disponibles dans le kit de développement. Mais le vrai problème dépasse la technique.
Le modèle d'IA de NVIDIA a été entraîné sur une certaine vision du photoréalisme. Cette vision a des biais. Elle tire vers un idéal lisse, cinématographique, qui peut écraser des choix artistiques délibérément rugueux. La vraie question n'est donc pas de savoir si les développeurs peuvent corriger le tir. La vraie question est de savoir combien d'entre eux en auront le budget et le temps. Et combien accepteront les réglages par défaut de NVIDIA, faute de mieux.
La sortie grand public du DLSS 5 est prévue à l'automne 2026 ; les démos vont s'accumuler, et avec elles, la pression sur les studios pour définir clairement leur position. On vous laisse vous faire votre avis.