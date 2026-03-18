Oubliez l'upscaling. Les versions précédentes du DLSS amélioraient la résolution ou généraient des frames intermédiaires. Le DLSS 5 va plus loin : il intervient au niveau de la géométrie elle-même. Le système prend les données 3D d'une scène (mouvements, profondeur, structure) et les réinterprète via un modèle génératif. La peau gagne en translucidité. Les tissus absorbent la lumière autrement. Cheveux, ombres, reflets : tout est recalculé vers ce que NVIDIA appelle un « rendu photoréaliste en temps réel ». L'objectif de NVIDIA, rendre 100 % des pixels par IA, que la firme formulait l'an dernier prend ici sa forme la plus concrète. La controverse est venue avec les démos. Des personnages dans Resident Evil Requiem sont apparus transformés. Plus lisses. Plus génériques. Les joueurs ont parlé de « filtre beauté », d'« AI slop », d'un effet Instagram appliqué sans consentement.

Huang a répondu avec précision : le DLSS 5 n'est pas du post-traitement appliqué sur le frame final. Il agit au niveau de la géométrie. Les développeurs gardent la main via un SDK permettant d'ajuster l'intensité scène par scène. Ce n'est pas faux. NVIDIA l'a confirmé au plus fort de la polémique, en détaillant les outils disponibles dans le kit de développement. Mais le vrai problème dépasse la technique.