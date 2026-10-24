Des moddeurs ont porté les dernières évolutions DLSS 5 sur l'ancienne génération de cartes graphiques NVIDIA, les GeForce RTX série 40.
Le lancement de la mise à jour DLSS 5 d'octobre profite bien sûr aux cartes graphiques GeForce RTX série 50. Mais pas seulement. En quelques jours à peine, des moddeurs se sont attaqués à son portage sur RTX série 40, avec un succès certain.
La mise à jour d'octobre donne des ailes à DLSS 5
En début de semaine, NVIDIA ne tarissait pas d'éloges à propos de la dernière mise à jour DLSS 5 déployée par ses ingénieurs. Il faut dire que les résultats sont pour le moins éloquents.
Nous vous parlions alors de performances en hausse jusqu'à 40 % et, peut-être plus important encore, d'une empreinte 20 % plus faible sur la mémoire vidéo, un élément particulièrement important sur les cartes graphiques d'entrée ou de milieu de gamme. Problème, il n'était alors une fois encore question que des dernières générations de cartes graphiques de l'entreprise américaine, les « vieux » modèles étant délaissés.
Enfin, ce n'est pas tout à fait exact et même si ce n'est pas le fait de NVIDIA, il semble y avoir de quoi se réjouir, au moins pour les détenteurs de GeForce RTX série 40. En effet, des moddeurs n'ont donc pas tardé à s'emparer de la nouvelle DLL mise au point par NVIDIA et à l'appliquer sur de plus anciennes configurations comme vous pouvez le voir ci-dessous.
Et pourquoi pas sur GeForce RTX série 40 ?
C'est ainsi qu'un certain Detro s'est amusé avec sa GeForce RTX 4080 SUPER et l'inévitable Cyberpunk 2077. Nous n'avons pas nous-mêmes vérifié la chose, mais il affirme que le jeu tourne en 4K avec activation du path tracing.
Il a tout de même appliqué le DLSS Resolution en mode performance et appliqué un facteur x4 au multi-frame generation pour atteindre des performances autour de 150 images par seconde contre 108 ips sur la précédente version de la DLL. Oui, une belle augmentation de 39 % !
Toujours publié sur la plateforme X, un autre utilisateur – Gaming Optimized – annonce lui des performances en progression de 40 % sur sa GeForce RTX 4060 avec le jeu Forza Horizon 6. Sur Resident Evil Requiem, c'est un peu moins brillant, mais il parle encore de gains de l'ordre de 30 %.
Mieux, Gaming Optimized annonce ne pas avoir remarqué la moindre perte de qualité visuelle. Bien sûr, il faut garder à l'esprit que ces implémentations de DLSS 5 n'ont rien d'officiel et ne sont évidemment pas prises en charge par NVIDIA. Reste qu'avec le coût des dernières générations de cartes graphiques, cela pourrait donner une bouffée d'air frais à des modèles encore vaillants.