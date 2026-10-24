En début de semaine, NVIDIA ne tarissait pas d'éloges à propos de la dernière mise à jour DLSS 5 déployée par ses ingénieurs. Il faut dire que les résultats sont pour le moins éloquents.

Nous vous parlions alors de performances en hausse jusqu'à 40 % et, peut-être plus important encore, d'une empreinte 20 % plus faible sur la mémoire vidéo, un élément particulièrement important sur les cartes graphiques d'entrée ou de milieu de gamme. Problème, il n'était alors une fois encore question que des dernières générations de cartes graphiques de l'entreprise américaine, les « vieux » modèles étant délaissés.