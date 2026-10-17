La sortie de DLSS 5 a fait l'effet d'une bombe et soulevé pas mal de critiques. NVIDIA annonce aujourd'hui une mise à jour qui en augmente encore les performances tout en réduisant sa consommation mémoire.
NVIDIA l'avait plus ou moins annoncé en dévoilant DLSS 5 : la technologie propre aux cartes graphiques de la marque est un travail sur le long terme. De notables progrès ont déjà été enregistrés depuis les premières annonces et avec la mise à jour d'octobre, les résultats sont plus impressionnants encore.
40 % de perfs en plus, 20 % d'économie en VRAM
Après plusieurs annonces plus ou moins traumatisantes au cours du printemps dernier, NVIDIA a finalement dévoilé DLSS 5 en septembre dernier et affirmé que sa technologie constituait le futur du jeu vidéo.
Pour le prouver, plusieurs démonstrations techniques étaient mises en avant, mais NVIDIA avait aussi le soutien de 2K Games qui lançait NBA 2K27 pour profiter des atouts de DLSS 5 tant en termes de fluidité/vitesse d'animation que de rendu visuel. Ce n'était toutefois qu'une toute première étape, comme nous en avons la preuve aujourd'hui avec cette nouvelle communication.
NVIDIA n'y va pas avec le dos de la cuillère en annonçant que « grâce à une combinaison d’optimisations systématiques du pipeline et d’améliorations apportées aux modèles neuronaux, les performances du modèle 3D-Guided Neural Rendering de DLSS 5 doublent cette semaine ». Oui, on parle bien d'un doublement des performances du modèle de NVIDIA.
Le graphique ci-dessus est d'ailleurs là pour évoquer les progrès réalisés depuis la toute première version de DLSS 5 qui, rappelons-le, nécessitait en mars dernier deux cartes GeForce RTX 5090 pour mener à bien sa tâche.
NVIDIA reprend logiquement l'exemple de NBA 2K27 qui sera, une nouvelle fois, le premier jeu à exploiter cette évolution et annonce une augmentation de la fluidité d'animation d'environ 40 %, même si de tels chiffres dépendent des conditions d'utilisation, propres à chaque configuration.
D'autre part, NVIDIA évoque la réduction de son « empreinte de 24 %, pour atteindre environ 118 millions de paramètres, tout en diminuant de 20 % la consommation de VRAM en 4K ». De fait, par rapport à la version de septembre, on parle d'une charge GPU « divisée par deux tout en conservant une fidélité visuelle comparable ».
De nouveaux jeux estampillés DLSS 5 arrivent
Au travers de son long article d'octobre consacré à DLSS 5, NVIDIA n'est pas seulement revenu sur ces modifications – d'importance il est vrai – et la firme américaine a également avancé la prise en charge d'autres jeux.
Ainsi, Hogwarts Legacy a été mis en avant par NVIDIA qui annonce une date ferme pour la compatibilité DLSS 5 du jeu développé par Avalanche Software : rendez-vous est donc pris pour le 5 novembre prochain. N'hésitez d'ailleurs pas à vous rendre sur la page dédiée de NVIDIA afin de comparer le rendu visuel du jeu avant/après application de DLSS 5.
C'est vrai, les choses avancent doucement, mais NVIDIA tente aussi de nous montrer qu'il accélère et un troisième jeu est d'ores et déjà annoncé compatible DLSS 5, même s'il arrivera un peu plus tard. Ce troisième jeu, c'est Where Winds Meet et s'il n'a pas encore de date ferme, NVIDIA mentionne déjà « pour la fin novembre 2026 ».
Enfin, comme le fait NVIDIA, nous terminons avec l'introduction d'un nouveau preset pour la multi-frame generation (MFG), le preset C. Celui-ci est présenté comme un mode « performance », mais à destination de la MFG. Il ne doit donc pas être mélangé avec le mode « performance » de DLSS Super Resolution. À en croire NVIDIA, il se destine plutôt aux « petits » GPU.
Ainsi, NVIDIA annonce que sur Cyberpunk 2077 en 1 440p avec le ray tracing calé sur moyen et le Super Resolution en « équilibré », on peut gagner autour de 30 % sur une GeForce RTX 5060. Cela dit, NVIDIA avoue aussi que ce nouveau preset est encore en bêta test, mais il peut déjà être activé pourvu que vous ayez validé le canal de mise à jour « bêta » dans NVIDIA App.