Après plusieurs annonces plus ou moins traumatisantes au cours du printemps dernier, NVIDIA a finalement dévoilé DLSS 5 en septembre dernier et affirmé que sa technologie constituait le futur du jeu vidéo.

Pour le prouver, plusieurs démonstrations techniques étaient mises en avant, mais NVIDIA avait aussi le soutien de 2K Games qui lançait NBA 2K27 pour profiter des atouts de DLSS 5 tant en termes de fluidité/vitesse d'animation que de rendu visuel. Ce n'était toutefois qu'une toute première étape, comme nous en avons la preuve aujourd'hui avec cette nouvelle communication.

NVIDIA n'y va pas avec le dos de la cuillère en annonçant que « grâce à une combinaison d’optimisations systématiques du pipeline et d’améliorations apportées aux modèles neuronaux, les performances du modèle 3D-Guided Neural Rendering de DLSS 5 doublent cette semaine ». Oui, on parle bien d'un doublement des performances du modèle de NVIDIA.