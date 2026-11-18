Le 5 janvier 2027, à Las Vegas, AMD aura des choses visiblement très intéressantes à nous dire et à nous montrer. C’est ce que l’on retient d’un post partagé par le vice-président du groupe sur X. Derrière ses tournures de phrases aussi alambiquées que cryptiques, la promesse d’une annonce majeure. Zen 6 peut-être ?
Que faut-il retenir du message de Jack Huynh, le vice-président d'AMD, sur X ? Qu’AMD sera bien présent au CES 2027, que la firme y tiendra une conférence au Mandala Bay de Las Vegas le 5 Janvier à 10h heure locale (19 heures en France) et que cet évènement sera l’occasion d’une annonce vraisemblablement majeure.
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Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
« Quelque chose de spécial » pour AMD au CES 2027
L’intéressé évoque en effet rien de moins que le « la prochaine ère de l’informatique », ajoutant qu’il s’agira de « quelque chose de spécial » et qu’AMD s’apprête à « réinventer ce qui est possible, repousser les limites d’aujourd’hui, en façonnant un avenir riche en possibilités dont nous ne pouvions autrefois que rêver ». L’emphase est bien là, c’est certain, mais le mystère aussi car on n’en apprend pas plus à ce stade.
Le seul indice qu'AMD nous soumet en parallèle de ce message prend l'allure d’une figure lumineuse en forme de « A », qui apparaît sur la brève vidéo partagée par Jack Huynh avec son post. Cette dernière peut renvoyer à plusieurs hypothèses à prendre, évidemment, avec tout le recul nécessaire.
Vers une annonce de l’architecture Zen 6 ?
AMD pourrait en effet profiter de sa conférence au CES 2027 pour lever le voile sur au moins une partie de sa nouvelle gamme de processeurs sous architecture Zen 6. Cette forme lumineuse évoquerait par exemple la silhouette d’un ordinateur portable vu de profil, suggérant alors la présentation de la nouvelle gamme de puces Ryzen mobile. Pourquoi pas.
Certains observateurs laissent également entendre que cette forme lumineuse évoquerait le « A » d’Alpha Trion (AT), le nom de code employé en interne pour l’architecture graphique RDNA 5.
Difficile de trancher dans l’immédiat. À moins de fuites courant décembre pour nous éclairer un peu plus sur ce qu’AMD dévoilera à Las Vegas, il nous faudra attendre le 5 janvier prochain pour savoir ce que la firme nous réserve. Affaire à suivre !