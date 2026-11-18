L’intéressé évoque en effet rien de moins que le « la prochaine ère de l’informatique », ajoutant qu’il s’agira de « quelque chose de spécial » et qu’AMD s’apprête à « réinventer ce qui est possible, repousser les limites d’aujourd’hui, en façonnant un avenir riche en possibilités dont nous ne pouvions autrefois que rêver ». L’emphase est bien là, c’est certain, mais le mystère aussi car on n’en apprend pas plus à ce stade.

Le seul indice qu'AMD nous soumet en parallèle de ce message prend l'allure d’une figure lumineuse en forme de « A », qui apparaît sur la brève vidéo partagée par Jack Huynh avec son post. Cette dernière peut renvoyer à plusieurs hypothèses à prendre, évidemment, avec tout le recul nécessaire.