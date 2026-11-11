Souvenez-vous, après un teasing savamment organisé, AMD avait dévoilé le 26 juillet dernier ses premiers processeurs en architecture Zen 6, destinés à remplacer le plus logiquement du monde le Zen 5 actuel.

À l'occasion de cette révélation, AMD avait notamment confirmé que, dans un premier temps, Zen 6 sera réservé aux seuls processeurs pour serveurs, cette catégorie de puces portant le nom d'EPYC. Pas question donc de Ryzen Zen 6, au moins jusqu'en 2027.