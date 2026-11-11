Zen 6, ce n'est pas encore pour tout de suite sur les processeurs de nos PC personnels, mais les promesses des modèles EPYC (serveurs) sont chaque jour plus impressionnantes.
Nous le savons depuis déjà plusieurs mois, AMD n'a prévu de lancer de processeurs en architecture Zen 6 pour sa division « client » avant encore plusieurs mois. Intelligence artificielle oblige, la priorité est donnée aux puces à destination des serveurs, les fameux CPU EPYC qui se dévoilent encore un peu plus aujourd'hui.
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Zen 6 arrive sur EPYC 9006 « Venice »
Souvenez-vous, après un teasing savamment organisé, AMD avait dévoilé le 26 juillet dernier ses premiers processeurs en architecture Zen 6, destinés à remplacer le plus logiquement du monde le Zen 5 actuel.
À l'occasion de cette révélation, AMD avait notamment confirmé que, dans un premier temps, Zen 6 sera réservé aux seuls processeurs pour serveurs, cette catégorie de puces portant le nom d'EPYC. Pas question donc de Ryzen Zen 6, au moins jusqu'en 2027.
Quatre variantes de processeurs EPYC étaient annoncées avec les EPYC 9006 SP7 et SP8 prévus pour les centres de données. Les premiers pourront compter jusqu'à 256 cœurs alors que les seconds seront limités à 128 cœurs, mais dans les deux cas, on parlait d'une fréquence maximale de 5 GHz sur 96 cœurs et d'un TDP de 600 watts.
Des EPYC 9006X et 9006LP sont également prévus afin de toucher des professionnels différents : le 9006X, par exemple, disposera de ce fameux 3D Vertical Cache pour atteindre jusqu'à 1 152 Mo de cache L3, alors que le 9006LP – limité à « seulement » 72 cœurs – aura la particularité d'être associé à de la mémoire vive en LPDDR5X.
Ces informations, AMD les complétait par quelques indications sur ce que l'on peut attendre côté performances… mais sans trop entrer dans les détails non plus. Il fallait se contenter d'estimations : ces puces EPYC Zen 6 (Venice) seraient entre 1,8 et 3,5 fois plus puissantes que les Xeon 6980P d'Intel… bien sûr, selon le protocole mis en place par AMD.
Une moyenne de +27 % d'IPC par rapport à Zen 5
Aujourd'hui, nos confrères de VideoCardz et Wccftech relaient de nouvelles précisions lesquelles, toutefois, sont toujours fournies par AMD. Elles restent intéressantes, mais à prendre avec la prudence habituelle.
Le chiffre le plus important – nous le donnions dès le titre de cette actualité – est ce 27 % d'instructions par cycle (IPC) supplémentaires sur des charges dites serveurs. D'emblée, il faut apporter une information clé à propos de ce +27 %. En effet, AMD indique qu'il est obtenu en comparant 16 cœurs Zen 6c sur un unique CCD avec 16 cœurs Zen 5 partagés sur deux CCD, avec des fréquences de fonctionnement identiques.
AMD ajoute également un +20 % sur les charges de travail cloud et un +31 % sur des charges IA. De fait, le +27 % d'abord avancé par AMD est en réalité une moyenne prise sur plusieurs scénarios et ne constitue pas une comparaison directe des instructions par cycle sur un simple cœur. Cela pourrait avoir son importance au moment de porter Zen 6 sur les processeurs Ryzen.
Les différents documents communiqués par AMD confirment aussi quelques détails à propos de l'organisation des puces. Un CCD Zen 6 standard serait ainsi doté de 12 cœurs – contre 8 sur Zen 5 – impliquant une augmentation du cache L3 partagé de 32 Mo à 48 Mo. Zen 6c va plus loin avec un doublement du nombre de cœurs par CCD (de 16 à 32) et un quadruplement du cache L3 (de 32 Mo à 128 Mo).
De multiples autres précisions techniques ont été communiquées par AMD, qui évoque par exemple une augmentation du reorder buffer de 448 à 640 entrées ou le passage de 240 à 352 entrées du fichier de registre physique entier. Des précisions qui auront plus d'importance quand nous serons davantage fixés sur le passage de Zen 6 aux processeurs Ryzen.
En effet, AMD a également parlé de fréquences maximales de 5,3 GHz, dans des cas bien particuliers, de la prise en charge du PCIe Gen 6 et de la DDR5 MRDIMM jusqu'à 12 800 MT/s, mais la marque s'est surtout gardée d'évoquer de quelque manière que ce soit les Ryzen Zen 6. 2027 ? Vraisemblablement. Premier semestre ? Nous avons de sérieux doutes.