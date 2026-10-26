JJ_M

Sony vise toujours l’avance technologique et continue sur cette compétition de « qui à la plus grosse ». Néanmoins, force est de constater que la plus puissante ne fait absolument pas la meilleure console. Entre enchaînement de décisions plus discutables les unes que les autres, le dépôt de brevets douteux et le full démat, j’espère que les joueurs vont se réveiller. Une console portable c’est bien, une bonne console portable c’est encore mieux mais encore faut t’il qu’elle soit suivie correctement. La PS Vita, le PSVR2 et j’irai même jusqu’à dire la PS4 et la PS5 sont des exemples type du sacrifice d’un excellent matos sur l’autel des décisions pourries. Si c’est pour faire comme les autres, des dollars plein les yeux, histoire de suivre le mouvement que d’autres maîtrisent mieux qu’eux, afin de faire le maximum de fric, ça ne présage rien de bon dans l’avenir de cette potentielle console même pas encore officiellement prévue.