Sony disposerait d’une forme d’exclusivité sur l’architecture RDNA 5 d’AMD pour sa future console portable. Un avantage qui tiendrait moins à un contrat qu’aux volumes de puces à commander.
Richard Leadbetter a évoqué, dans un épisode de DF Direct, des « discussions en coulisses » selon lesquelles Sony aurait « une sorte d'exclusivité » sur RDNA 5 pour son appareil nomade. Si l’information se confirme, la machine au nom de code « Canis » serait la seule portable à embarquer une puce RDNA 5 conçue sur mesure.
RDNA 5 sur mesure : AMD réserve ses ingénieurs aux gros volumes
Le mot « exclusivité » ne désignerait pas un accord classique entre les deux entreprises. AMD serait de plus en plus sélectif sur les puces semi-custom pour portables et exigerait des engagements de production suffisants avant d’y affecter des équipes, les wafers TSMC coûtant cher. Autrement dit, Sony serait surtout le seul à accepter de payer le ticket d’entré…
Selon le leaker Kepler_L2, AMD aurait demandé à Microsoft un engagement d’au moins 10 millions de puces pour une Xbox portable maison, ce que Microsoft aurait jugé trop risqué. L'insider Jez Corden, de Windows Central, a depuis contesté ce récit. Le chiffre reste donc une rumeur, pas une donnée établie.
Asus, Lenovo et Valve bloqués sur du RDNA 3.5
Pour les autres fabricants, la perspective est moins réjouissante. Asus, Lenovo ou Valve devraient continuer avec les architectures AMD existantes, ou attendre des APU RDNA 5 standard, vendus dans le commerce. Or le RDNA 4 mobile n’est jamais arrivé sur x86 : ces constructeurs pourraient donc rester sur du RDNA 3.5. Une future Xbox portable ou un futur Steam Deck se contenteraient alors d’autres puces.
Côté Sony, les fuites décrivent une puce à 16 unités de calcul RDNA 5, associée à des cœurs Zen 6c et Zen 6 basse consommation. Contrairement au PlayStation Portal, centré sur le streaming, cette console ferait tourner les jeux nativement. Reste à voir si cette avance sur le papier pèsera face à des concurrents qui, eux, sont déjà sur le marché.