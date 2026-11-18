Foire aux questions

Contenu généré par l’IA

À quoi sert la double précision (FP64) dans le calcul haute performance, et pourquoi est-ce un critère clé pour un GPU scientifique ?

La FP64 (64 bits) augmente la précision numérique des calculs, ce qui limite les erreurs d’arrondi quand une simulation enchaîne des milliards d’opérations. Elle est essentielle en modélisation physique, chimie, mécanique des fluides ou climat, où une petite dérive peut fausser un résultat final. Beaucoup de charges HPC sont donc jugées sur leur débit FP64, généralement exprimé en téraflops (TFLOPS). À l’inverse, l’IA privilégie souvent des formats moins précis (FP16, BF16, FP8) plus rapides et moins coûteux en énergie. Un GPU orienté science doit donc proposer une FP64 solide, pas seulement des accélérations ponctuelles.

Quelle différence entre des performances FP64 natives et de la FP64 émulée via des Tensor Cores ?

La FP64 native signifie que le GPU dispose d’unités matérielles capables d’exécuter directement des opérations en double précision, avec un comportement et des performances prévisibles pour les codes scientifiques. La FP64 émulée via des Tensor Cores consiste à s’appuyer sur des unités optimisées pour des calculs matriciels moins précis, en recomposant des opérations FP64 pour certains types de multiplications de matrices. Cette approche peut donner de très bons débits dans des cas bien cadrés (algèbre linéaire dense, kernels adaptés), mais elle ne couvre pas tous les besoins HPC. En pratique, de nombreux logiciels utilisent un mix d’opérations (vectorielles, irrégulières, non matricielles) où l’émulation ne remplace pas toujours la FP64 native. C’est pour cela que les annonces distinguent souvent « pic théorique » sur matrices et performance FP64 réellement exploitable sur des codes variés.

Pourquoi la mémoire HBM (HBM4) et la bande passante en téraoctets par seconde sont-elles déterminantes pour les GPU de supercalculateurs ?

La HBM (High Bandwidth Memory) est une mémoire empilée très proche du GPU, conçue pour fournir une bande passante massive, bien plus élevée que la GDDR des cartes grand public. En HPC, beaucoup de workloads sont limités non par la puissance de calcul brute, mais par la vitesse à laquelle le GPU peut lire et écrire des données (gros tenseurs, grilles de simulation, matrices, champs 3D). La bande passante (exprimée en To/s) aide à alimenter les unités de calcul et à réduire le temps passé à attendre les données, surtout quand les accès mémoire sont nombreux. La capacité (en Go) compte aussi : elle conditionne la taille des modèles ou des simulations qui tiennent en mémoire sans découpage coûteux. HBM4 est une nouvelle génération qui vise à augmenter à la fois capacité et débit, ce qui est central pour les systèmes exascale.