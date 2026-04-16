Détail intéressant et connu depuis plusieurs mois, AMD est aussi au cœur du projet Alice Recoque, qui sera le premier supercalculateur exascale de France, actuellement en construction. On rappelle qu'on parle ici d'une machine d'une puissance de calcul colossale, développée en collaboration avec le GENCI, le consortium Jules Verne et le CEA, trois acteurs clés de la recherche publique française. Il permettra de simuler des phénomènes complexes dans les matières climatiques, militaires et scientifiques. AMD fournira ce supercalculateur en compagnie de Bull, récemment pleinement récupérée par l'État français. L'entreprise américaine ne se contente pas de fournir la technologie mais aidera à la mise en place d'un centre d'excellence, créé pour aider les chercheurs, entreprises et développeurs à tirer le meilleur parti de cet outil hors norme.