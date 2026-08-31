Le géant français des supercalculateurs Bull décroche un contrat historique. Un contrat qui frise les 400 millions d'euros !
En début d'année, l'État rachetait le spécialiste du calcul haute performance et de l'IA Bull à Atos. Une entreprise stratégique pour le pays, puisqu'elle opère la seule usine de supercalculateurs d'Europe, à Angers - un actif dont la valeur ne se discute pas dans cette période d'explosion de l'IA. Et l'on commence à voir concrètement son importance avec cet énorme contrat venu de l'Europe du nord.
Bull reçoit une commande de la Finlande pour un supercalculateur à 388 M€
Bull peut sortir le champagne. La société française vient en effet de signer un contrat d'une valeur de 388 millions d'euros avec la Finlande, pour fournir un supercalculateur pour le consortium Lumi AI, et ce, dans le cadre de l'Entreprise commune pour le calcul à haute performance européen (EuroHPC).
Cet équipement exceptionnel sera installé au niveau du site de Kajaani (au nord de la Finlande), avec une livraison programmée pour la fin de l'année 2027. Il sera en majorité dédié à des applications IA (entraînement et inférence de modèles).
Des puces AMD intégrées à la machine
Cette commande est la conclusion de discussions qui ont duré pendant près de six mois. Pour rappel, au mois d'avril dernier, c'était la Suède qui commendait un supercalculateur à Bull (pour un contrat estimé à 30 millions d'euros), quand en 2025, alors encore sous la domination d'Atos, la firme inaugurait en Allemagne la puissante machine Jupiter.
Pour le patron de Bull, Emmanuel Le Roux, cette nouvelle commande massive, la plus importante de son histoire, illustrerait « la volonté d'intégrer un système plus européen et qui démontre l'excellence de notre savoir-faire ». Une parole louable, mais qu'il faut pourtant nuancer, puisque l'Europe étant particulièrement à la traîne au niveau semi-conducteurs, il a fallu évidemment commander du côté des États-Unis les puces qui vont l'équiper. Pour ce supercalculateur, ce seront ainsi des accélérateurs AMD Instinct MI430X qui sont au programme - le must chez AMD pour les data centers et les supercalculateurs.
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