Bull peut sortir le champagne. La société française vient en effet de signer un contrat d'une valeur de 388 millions d'euros avec la Finlande, pour fournir un supercalculateur pour le consortium Lumi AI, et ce, dans le cadre de l'Entreprise commune pour le calcul à haute performance européen (EuroHPC).

Cet équipement exceptionnel sera installé au niveau du site de Kajaani (au nord de la Finlande), avec une livraison programmée pour la fin de l'année 2027. Il sera en majorité dédié à des applications IA (entraînement et inférence de modèles).