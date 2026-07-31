Le montant total annoncé, plus de 30 milliards d’euros, résulte de plusieurs strates de financement inégalement assurées. Les investisseurs privés fourniront environ deux tiers de la somme. Sur le tiers public restant, les États membres participants apporteront la moitié, la Commission l’autre. Bruxelles ne devrait donc apporter, au total, qu’environ 5 milliards d’euros à cette initiative. Le budget européen actuel ne permet toutefois d’engager qu’un milliard d’euros. Le reste dépendra du prochain cadre financier pluriannuel, encore en discussion serrée entre les Vingt-Sept. Un haut responsable de la Commission européenne a déclaré que Bruxelles ne pouvait pas préempter les décisions sur ce budget, et que l’exécutif avait transmis sa meilleure estimation des financements disponibles pour la seconde phase.

Le nombre de sites disponibles a grimpé depuis la présentation du projet. Ursula von der Leyen avait annoncé quatre à cinq giga-usines lors du sommet pour l’action sur l’IA, à Paris, en février 2025. Ce chantier prolonge le plan plus large de 200 milliards d'euros, présenté par la Commission cette même année pour faire de l’Europe un continent de l’IA. Soixante-seize consortiums ont depuis manifesté un intérêt préliminaire. Devant cet afflux de candidatures, la Commission a relevé le total à sept sites, avec le souci d’une répartition géographique équilibrée entre États membres. L'exécutif européen essuie par ailleurs des critiques pour avoir reporté plusieurs fois le lancement de cet appel, un rythme jugé en décalage avec l’urgence affichée par Bruxelles vis-à-vis des deux puissances rivales.

Dix pays ont manifesté un intérêt pour accueillir l’un des sites, dont l’Allemagne, l’Italie, la France, la Pologne, la Tchéquie, le Danemark, la Finlande, la Grèce, le Portugal et l’Espagne. Comme on vous l’annonçait hier, Paris a confirmé vouloir accueillir un site sur son sol, avec une promesse d’achat de 100 millions d'euros de capacité de calcul auprès du futur lauréat national.

Sur le plan des équipements, la Commission a signé des lettres d’intention avec trois fournisseurs américains de processeurs, AMD, NVIDIA et Qualcomm, pour garantir aux futurs consortiums un accès à du matériel de pointe. La dépendance de l'Europe envers ces fournisseurs étrangers reste pourtant un point de friction, alors que l’ambition affichée concerne justement l’autonomie technologique du continent.

Les sites retenus devront entrer en service dans un délai maximal de dix-huit mois après la signature de leurs contrats.