Une AI Gigafactory, ce que l'Union européenne veut implanter un peu partout sur le Vieux continent, ressemble à un mastodonte industriel, mais en version numérique. On y trouve des allées et racks de processeurs d'IA dernier cri, empilées derrière des couches de logiciels et de cloud, le tout logé dans des data centers taillés pour limiter la facture énergétique, point sensible de cette expansion voulue par Bruxelles. La Commission veut donner à toute l'Europe, aux start-up, entreprises en croissance, PME, au monde universitaire et aux pouvoirs publics, un accès direct à des infrastructures capables d'entraîner, d'affiner et de faire tourner les modèles d'IA les plus avancés. Ces sept usines viendraient épauler un réseau déjà en place de 19 usines d'IA, et pourront même, cerise sur le gâteau, se répartir sur plusieurs pays à la fois via des architectures de calcul distribué.