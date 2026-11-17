Donald Trump aurait-il commis un délit d'initié ? C'est ce que suggère cette information en lien avec le dossier NVIDIA.
La liaison de Jensen Huang avec une femme suspectée d'être un espionne chinoise, et qui a mené à sa démission, ne fait vraiment pas du bien à NVIDIA. Le géant des GPU encaisse en effet depuis maintenant le début du mois de novembre un fort vent contraire en bourse, au point aujourd'hui d'atteindre le cours le plus bas enregistré depuis plus de deux ans. De quoi peut-être expliquer cette opération boursière de Donald Trump.
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Donald Trump vend 1 million de dollars d'actions NVIDIA 5 jours après avoir appris pour Jensen Huang
On le sait, depuis qu'il est revenu au pouvoir, Donald Trump n'a aucun problème à jouer publiquement en Bourse, ce qui lui attire constamment des accusations de délit d'initié - l'homme étant sûrement l'un des mieux renseignés au monde en tant que président des États-Unis.
Et cette nouvelle information ne va faire qu'intensifier le bruit. La CNBC nous apprend en effet que le locataire de la Maison Blanche aurait vendu pour 1 million de dollars d'actions NVIDIA cinq jour après que Marc Rubio, patron de la diplomatie des États-Unis, l'aurait informé des doutes sur la liaison de Jensen Huang avec une espionne chinois.
Donald Trump nie avoir eu connaissance de la liaison de Jensen Huang
Cette opération a eu lieu le 18 mai dernier, à l'époque où le cours de NVIDIA était parmi les plus hauts historiques de la boîte, le cours à l'ouverture étant alors de 229,35 dollars - soit pas très loin de son record, qui était d'un peu plus de 243 dollars.
Ceux qui pourraient y voir un délit d'initié devront par contre faire avec les dénégations de Donald Trump. L'octogénaire a ainsi nié avoir été informé de cette question lors du voyage d'État en mai dernier en Chine, à l'occasion duquel il avait invité Jensen Huang and Air Force One. Il est resté par ailleurs évasif sur des notes du renseignement datant de plus d'un an et traitant de ce sujet, alléguant n'avoir pas été marqué par celles-ci, dans le cas où elles seraient arrivées jusqu'à lui.