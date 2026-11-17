On le sait, depuis qu'il est revenu au pouvoir, Donald Trump n'a aucun problème à jouer publiquement en Bourse, ce qui lui attire constamment des accusations de délit d'initié - l'homme étant sûrement l'un des mieux renseignés au monde en tant que président des États-Unis.

Et cette nouvelle information ne va faire qu'intensifier le bruit. La CNBC nous apprend en effet que le locataire de la Maison Blanche aurait vendu pour 1 million de dollars d'actions NVIDIA cinq jour après que Marc Rubio, patron de la diplomatie des États-Unis, l'aurait informé des doutes sur la liaison de Jensen Huang avec une espionne chinois.