AMD a signé un accord pour racheter World Labs, spécialiste des modèles d’IA capables de créer des environnements 3D, pour environ 8,2 milliards de dollars en actions. L’objectif : mieux anticiper les besoins des futures puces face à NVIDIA.
Ce rachat de World Labs n’est pas encore bouclé. Annoncé le 28 septembre 2026, il doit être finalisé d’ici la fin de l’année, sous réserve des autorisations nécessaires. Les deux entreprises se connaissaient déjà : elles avaient noué un partenariat consacré à l’entraînement des modèles et à l’optimisation de l’inférence, comme le rapporte TechCrunch.
Avec World Labs, AMD veut concevoir ses puces au contact des futurs modèles
World Labs travaille sur l’« intelligence spatiale » : ses modèles génèrent, reconstruisent et simulent des espaces tridimensionnels à partir de textes, d’images ou de vidéos. Son outil Marble permet déjà de créer des mondes 3D interactifs. Ces travaux intéressent notamment la simulation et l’apprentissage des robots, qui exigent de raisonner sur l’espace plutôt que de produire seulement du texte.
Pour AMD, l’intérêt dépasse donc l’ajout d’un modèle à son catalogue. Observer de près la conception et l’exécution de ces systèmes pourrait aider ses équipes à identifier plus tôt leurs besoins en mémoire, en calcul et en logiciels. C’est une piste pour orienter ses prochaines plateformes, pas la garantie qu’une puce issue de ce rapprochement arrivera rapidement sur le marché.
Fei-Fei Li rejoindra AMD si l’opération aboutit
Fondatrice de World Labs et figure de la recherche en vision par ordinateur, Fei-Fei Li doit devenir vice-présidente exécutive et directrice scientifique d’AMD. Elle sera rattachée à Lisa Su, tandis que l’équipe de World Labs continuera à travailler sur les modèles d’IA. Ce maintien de la recherche est essentiel à la logique du rachat : AMD paie aussi pour comprendre des usages encore en développement.
Les quelque 8,2 milliards de dollars seront réglés en actions AMD, et non en numéraire.Tant que les conditions de clôture ne sont pas remplies, World Labs ne fait pas partie d’AMD.
Face aux modèles Cosmos de NVIDIA, AMD achète du temps de recherche
NVIDIA dispose déjà de Cosmos, une famille de modèles de monde destinée aux applications d’IA physique. En intégrant World Labs, AMD cherche à se rapprocher des chercheurs qui développent ce type de charge de travail, alors que la concurrence ne se joue plus uniquement sur les caractéristiques des accélérateurs. Il faudra aussi fournir les outils permettant aux développeurs d’utiliser ces modèles sur ses plateformes.
L’annonce ne fixe toutefois ni calendrier de lancement, ni nouvelle offre pour les clients. À 8,2 milliards de dollars, AMD fait le pari que les enseignements de World Labs finiront par influer sur ses produits. Pour l’instant, c’est un pari de recherche, pas une riposte commerciale prête à l’emploi.
L’opération pourrait donner à AMD une meilleure lecture des besoins de l’IA spatiale. Son intérêt se vérifiera lorsque cette recherche se traduira en matériel et en logiciels que les clients pourront réellement adopter.