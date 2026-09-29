Fondatrice de World Labs et figure de la recherche en vision par ordinateur, Fei-Fei Li doit devenir vice-présidente exécutive et directrice scientifique d’AMD. Elle sera rattachée à Lisa Su, tandis que l’équipe de World Labs continuera à travailler sur les modèles d’IA. Ce maintien de la recherche est essentiel à la logique du rachat : AMD paie aussi pour comprendre des usages encore en développement.