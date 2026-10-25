Dans cette configuration M5 Ultra CPU 36 cœurs / 256 Go de mémoire unifiée / 4 To de SSD, l’une des plus costaudes proposées au catalogue d’Apple à l’heure actuelle, le Mac Studio est affiché à 14 079 euros en France. L’appareil débute néanmoins à partir de 2 999 euros en version M5 Max CPU 18 cœurs / 36 Go de mémoire unifiée / 512 Go de SSD. Notez enfin qu’une version 512 Go de mémoire unifiée sera proposée en option avec le Mac Studio M5 Ultra, à compter de la fin octobre 2026, à un prix avoisinant cette fois les 25000 euros minimum.

Design : les nouveautés sont ailleurs

9,5 cm de hauteur, 19,7 cm de côtés et 3,6 kg sur la balance : le Mac Studio M5 Ultra reprend à l’identique le design qu’on lui connaît depuis son introduction en mars 2022, et conserve le même poids que son prédécesseur direct, le Mac Studio M3 Ultra, lancé pour sa part l’année dernière. Apple sait qu’elle tient là un bon châssis, qui a fait ses preuves, et ne bouleverse donc rien à l’équilibre déjà trouvé — si vous vouliez de la nouveauté sur le plan esthétique, il faudra attendre encore quelques années.

Il faut dire qu’à l’usage, le gabarit du Mac Studio est suffisamment compact pour tenir sous certains écrans (il passe pile en dessous de notre Studio Display) ou pour se faire oublier sur un coin de bureau. Son châssis en aluminium mastoc n’est pas forcément très élégant, mais il a au moins le mérite de se faire discret et d’offrir plus de place que celui d’un Mac mini pour intégrer un assez gros système de dissipation (inchangé par rapport à celui qui accompagnait le Mac Studio M3 Ultra), mais aussi une connectique complète… Avec un joli bonus depuis peu.