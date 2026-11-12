Deux onglets car les configurations entre les deux versions du Steam Deck sont un peu différentes : la version OLED dispose d'une puce principale gravée en 6 nm contre 7 nm pour la version LCD et elle exploite de la mémoire vive en 6 400 MT/s contre 5 500 MT/s. Logiquement, cela entraîne des différences de performances, même si elles sont relativement faibles. Valve précise aussi que des écarts peuvent être observés même sur deux configurations pourtant identiques.

« Ces écarts sont une conséquence de la synchronisation verticale (VSync). Lorsqu'un jeu n'atteint pas la fréquence d'images ciblée, la synchronisation verticale synchronise la fréquence d'images du jeu sur la fréquence de rafraîchissement de l'écran afin d'éviter un déchirement de l'image. Cela signifie que sur un écran de 90 Hz, si un jeu tourne à 75 IPS, la synchronisation verticale forcera le jeu à présenter autant d'images que possible à 90 IPS, et lorsqu'il ne pourra pas atteindre cet objectif, il retombera à 45 IPS, puis remontera à 90 IPS pour l'image suivante ».

Une excellente fonctionnalité complète donc l'arsenal de Valve pour son Steam Deck. Certains joueurs pourraient d'ailleurs même accepter de jouer à un jeu officiellement « non pris en charge » car ses performances sont jugées trop faibles. Valve précise enfin qu'il ne s'agit que d'une première étape. La firme aimerait pouvoir déployer sa fonctionnalité sur d'autres appareils que le Steam Deck, c'est la raison pour laquelle elle ajoute : « à cette fin, nous invitons également la clientèle à accepter de fournir des données anonymisées sur la fréquence d'images dans le client de bureau Steam ».

Cela ne concerne toutefois encore que la version bêta du client Steam et, compte tenu de la variété des configurations PC existantes, gageons que nous ne retrouverons pas cette fonctionnalité sur tous les PC avant un moment.