De nouvelles informations très intéressantes ont été ajoutées par Valve sur les pages de chaque jeu de la boutique Steam.
Valve poursuit son travail sur l'interface utilisateur de Steam. Une nouvelle fonctionnalité pour les détenteurs de Steam Deck leur permet d'avoir une idée précise des performances à attendre de chaque jeu déjà passé par le système de certification.
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La certification Steam Deck toujours plus complète
Présentée en octobre 2021 pour assurer une sortie aussi réussie que possible de son Steam Deck, la certification Steam Deck Verified n'a fait que progresser avec les années, intégrant de plus en plus de jeux.
À peine un an après son lancement, le programme de certification comptait déjà plus de 5 000 jeux dits « compatibles » et plus de 2 000 considérés comme « injouables ». Bien sûr, nous le disions déjà à l'époque, il restait encore « une montagne de jeux à tester » compte tenu de la taille gigantesque du catalogue Steam complet.
Quatre ans plus tard, le bilan de cet outil de certification est toujours plus impressionnant. Ainsi, Valve confirmait début septembre avoir rendu compatibles avec son Steam Deck plus de 30 000 jeux. Un chiffre obtenu en ajoutant les 21 078 jeux considérés comme « jouables » et les 8 975 jeux qui bénéficient du statut encore plus enviable de « vérifiés ».
Rappelons au passage qu'un jeu dit « jouable » fonctionne sur le Steam Deck, mais peut nécessiter quelques manipulations alors qu'un jeu certifié « vérifié » profite d'une expérience parfaite, sans aucune action nécessaire.
La certification des jeux pour le Steam Deck était une étape intéressante et même indispensable pour guider les utilisateurs de la console. Toutefois, ce n'est pas suffisant pour Valve qui évoquait depuis un moment déjà son envie d'ajouter une estimation des performances que l'on peut espérer.
Une idée des performances de chaque jeu
Au travers d'un article mis à jour pas plus tard qu'hier par Valve sur le fil de news Steam, la firme a joint le geste à la parole en introduisant, pour tout le monde, ce qu'elle a baptisé « les données de fréquence d'images moyenne ».
Une telle fonctionnalité avait déjà été évoquée à plusieurs reprises, mais cette fois elle est donc disponible « pour tout le monde dans le magasin et dans le client Steam (sur ordinateur et sur Steam Deck) ». L'idée est à la fois simple et très utile : donner des informations précises sur les performances que les utilisateurs de Steam Deck sont en droit d'attendre sur leur machine.
Comme l'explique déjà très bien Valve, « cette moyenne est calculée à partir des données de la clientèle ayant choisi de fournir des données de fréquence d'images ». Précision utile, elle n'est bien sûr disponible que sur les jeux dont la compatibilité avec le Steam Deck a été testée, mais ne concerne pas encore tous les jeux. Valve souligne qu'il « existe des milliers de jeux pour lesquels nous disposons de données sur la fréquence d'images, et ce chiffre ne fera qu'augmenter à mesure que nous continuerons à collecter des données ».
Collecte des données ? Voilà des termes pas toujours très appréciés – à raison – par les usagers, mais Valve tente de rassurer. Honnêtement, la firme explique que les « données proviennent des joueurs et des joueuses sur Steam Deck ayant accepté de fournir des données de fréquence d'images anonymisées ». Vous l'aurez compris, l'important ici est le mot « anonymisées ».
Cela dit, Valve est vraiment très honnête pour le coup car la marque précise « les joueurs et les joueuses ayant accepté de fournir des données » et, encore mieux, juste après est expliqué comment refuser cette collecte des données si vous n'avez pas confiance. Une option d'ailleurs très simple à trouver dans les paramètres du compte Steam, section « Données et navigation ».
Concrètement, cela se traduit par une ligne et une valeur ajoutées sur la page du magasin pour chaque jeu au sein de la section « Compatibilité avec Steam Deck ». Comme vous pouvez le voir sur les captures fournies par Valve, on trouve une valeur correspondant à la fréquence d'images moyenne obtenue pour le jeu en question, ainsi qu'un histogramme lequel dispose de deux onglets, Steam Deck LCD et Steam Deck OLED.
Deux onglets car les configurations entre les deux versions du Steam Deck sont un peu différentes : la version OLED dispose d'une puce principale gravée en 6 nm contre 7 nm pour la version LCD et elle exploite de la mémoire vive en 6 400 MT/s contre 5 500 MT/s. Logiquement, cela entraîne des différences de performances, même si elles sont relativement faibles. Valve précise aussi que des écarts peuvent être observés même sur deux configurations pourtant identiques.
« Ces écarts sont une conséquence de la synchronisation verticale (VSync). Lorsqu'un jeu n'atteint pas la fréquence d'images ciblée, la synchronisation verticale synchronise la fréquence d'images du jeu sur la fréquence de rafraîchissement de l'écran afin d'éviter un déchirement de l'image. Cela signifie que sur un écran de 90 Hz, si un jeu tourne à 75 IPS, la synchronisation verticale forcera le jeu à présenter autant d'images que possible à 90 IPS, et lorsqu'il ne pourra pas atteindre cet objectif, il retombera à 45 IPS, puis remontera à 90 IPS pour l'image suivante ».
Une excellente fonctionnalité complète donc l'arsenal de Valve pour son Steam Deck. Certains joueurs pourraient d'ailleurs même accepter de jouer à un jeu officiellement « non pris en charge » car ses performances sont jugées trop faibles. Valve précise enfin qu'il ne s'agit que d'une première étape. La firme aimerait pouvoir déployer sa fonctionnalité sur d'autres appareils que le Steam Deck, c'est la raison pour laquelle elle ajoute : « à cette fin, nous invitons également la clientèle à accepter de fournir des données anonymisées sur la fréquence d'images dans le client de bureau Steam ».
Cela ne concerne toutefois encore que la version bêta du client Steam et, compte tenu de la variété des configurations PC existantes, gageons que nous ne retrouverons pas cette fonctionnalité sur tous les PC avant un moment.