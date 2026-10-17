Dorénavant, chaque groupe possèdera sa propre barre de progression. Une fois tous les succès d’une série débloqués, un trophée de complétion apparaîtra sur le profil du joueur. Si de nouveaux succès rejoignent ultérieurement ce groupe, le trophée sera donc préservé.

Voici comment Steam présente sa nouvelle fonctionnalité : « Au fil du développement d’un jeu, les développeurs peuvent créer de nouvelles séries pour les contenus ajoutés. Ces nouvelles séries permettent aux joueurs réguliers de voir facilement ce qu’ils peuvent encore débloquer, tout en préservant leur statut de complétion antérieur ».

Concrètement, les studios pourront organiser les succès selon le type de contenu. Par exemple, un jeu pourra distinguer les défis du mode solo de ceux du multijoueur. Les joueurs qui ne pratiquent que la campagne pourraient ainsi terminer le groupe correspondant sans pour autant être pénalisés par des objectifs en ligne hors de leur portée. Pratique !