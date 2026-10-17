Terminer un jeu à 100 % peut devenir plus compliqué lorsqu’une extension ajoute de nouveaux défis après coup. Steam teste un système qui permet de mieux organiser les succès et de conserver les récompenses déjà obtenues, même lorsque le contenu d’un jeu évolue.
Le conflit entre DLC et complétion empoisonnait (on exagère à peine) l’expérience de nombreux joueurs Steam depuis des années. Lorsqu’un studio publiait du contenu additionnel après qu’un joueur avait décroché l’intégralité des succès d’un jeu, les nouveaux objectifs s’ajoutaient automatiquement à la liste commune, brisant fatalement son statut de complétion. Valve s’attaque enfin à ce problème avec les « Ensembles de succès », un nouveau système qui permet de mieux organiser les objectifs à débloquer.
Steam sépare les succès de vos jeux en plusieurs catégories
Dorénavant, chaque groupe possèdera sa propre barre de progression. Une fois tous les succès d’une série débloqués, un trophée de complétion apparaîtra sur le profil du joueur. Si de nouveaux succès rejoignent ultérieurement ce groupe, le trophée sera donc préservé.
Voici comment Steam présente sa nouvelle fonctionnalité : « Au fil du développement d’un jeu, les développeurs peuvent créer de nouvelles séries pour les contenus ajoutés. Ces nouvelles séries permettent aux joueurs réguliers de voir facilement ce qu’ils peuvent encore débloquer, tout en préservant leur statut de complétion antérieur ».
Concrètement, les studios pourront organiser les succès selon le type de contenu. Par exemple, un jeu pourra distinguer les défis du mode solo de ceux du multijoueur. Les joueurs qui ne pratiquent que la campagne pourraient ainsi terminer le groupe correspondant sans pour autant être pénalisés par des objectifs en ligne hors de leur portée. Pratique !
Des succès archivables et des séries temporaires
Steam donne également aux développeurs la possibilité d’archiver des succès individuels ou des séries entières, ouvrant ainsi la porte aux objectifs saisonniers et aux défis limités dans le temps. « Nous pensons qu’il existe de nombreuses façons amusantes d’exploiter ce caractère temporaire, comme ajouter des succès dans des jeux saisonniers ou activer des succès de fêtes éphémères », indique Valve.
Les succès archivés disparaissent du profil des joueurs qui les ont manqués sans bloquer leur progression vers la complétion d’une série. Valve cite le cas des serveurs multijoueurs fermés définitivement : si certains succès en ligne deviennent impossibles à obtenir, ils peuvent être archivés, rendant la complétion du contenu solo de nouveau accessible.
Parmi les dix-sept jeux participant à la bêta figurent notamment Portal 2, Left 4 Dead 2, Team Fortress 2, Forza Horizon 5, Crusader Kings III, Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ou encore Call of Duty: Modern Warfare 4.
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