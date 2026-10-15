Une fuite suggère que Valve travaillerait déjà sur une nouvelle version de son Steam Frame, équipée cette fois d'écrans OLED, voire microLED, à très haute définition. L’objectif pourrait être de s’attaquer, notamment, au Samsung Galaxy XR sur le très haut de gamme.
Le lancement du Steam Frame et la mise en retrait, désormais officielle, du Valve Index pourrait bien donner à la firme de Gabe Newell une marge de manœuvre pour aller plus loin encore sur le marché des casques de réalité virtuelle. On apprend cette semaine du média spécialisé SteamFrameHub, que Valve aurait déjà entamé le développement d’une nouvelle version de son Steam Frame équipée cette fois d’écrans OLED à très haute densité d’affichage.
Un autre casque potentiellement développé chez Valve
L’information nous vient en l’occurrence d’une fuite, pour l’instant ténue. SteamFrameHub a en effet découvert des références à un nouvel appareil, portant le nom de code « Plano », en farfouillant dans le code source du noyau Linux propre au nouveau casque de Valve.
En l’occurrence, et comme le rapporte à son tour VideoCardz, deux branches de développement ont été identifiées : « deckard-OLED » et « deckard-plano », ayant visiblement débuté en décembre 2025. La première branche semble être restée active jusqu’au 9 février 2026, tandis que la seconde suggère qu’une activité de développement a eu lieu entre le 3 mars et le 2 octobre 2026, lit-on.
Vers un Steam Frame doté d'écrans OLED 3,5K ?
Ce nouveau Steam Frame plus Premium intégrerait, semble-t-il, des écrans OLED offrant chacun une définition native de 3 552 × 3 840 pixels, tout en visant un taux de rafraîchissement de 90 Hz par défaut (120 Hz potentiels en mode expérimental). Valve monterait ainsi sérieusement en gamme par rapport aux dalles LCD de 2 160 × 2 160 pixels (72 Hz par défaut, et 144 Hz en mode expérimental) employées sur la mouture actuelle de son Steam Frame.
Selon les informations dont nous disposons dans l'immédiat, cette mouture Premium du Steam Frame serait par contre toujours motorisée par un Snapdragon 8 Gen 3. Fait intéressant, les contraintes techniques de cette puce en termes d’affichage impliquent une définition limitée à 1 776 × 1 920 par œil… En d’autres termes, une bonne couche d’upscaling serait de mise si Valve devait effectivement conserver ce Snapdragon 8 Gen 3. La solution d'upscaling employée pour passer à 3 552 × 3 840 pixels par écran serait d’ailleurs toujours en développement.
On apprend à ce propos, toujours du code analysé par SteamFrameHub, que Valve opterait pour une solution de mise à l’échelle fovéale. Cette technique utilise le contrôleur d'affichage pour redimensionner différentes sections de l’image reçue pour afficher plus de détails dans le champ de vision de l’utilisateur, mais sans exiger du processeur qu’il affiche l’image, dans son intégralité, à sa résolution native. Cette méthode permettrait donc bien d'utiliser un « simple » Snapdragon 8 Gen 3 pour piloter les deux écrans 3 552 × 3 840 pixels de cette nouvelle version du Steam Frame. Une version capable, sur le papier, de rivaliser avec le Samsung Galaxy XR en termes de finesse d’affichage.