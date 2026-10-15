Ce nouveau Steam Frame plus Premium intégrerait, semble-t-il, des écrans OLED offrant chacun une définition native de 3 552 × 3 840 pixels, tout en visant un taux de rafraîchissement de 90 Hz par défaut (120 Hz potentiels en mode expérimental). Valve monterait ainsi sérieusement en gamme par rapport aux dalles LCD de 2 160 × 2 160 pixels (72 Hz par défaut, et 144 Hz en mode expérimental) employées sur la mouture actuelle de son Steam Frame.

Selon les informations dont nous disposons dans l'immédiat, cette mouture Premium du Steam Frame serait par contre toujours motorisée par un Snapdragon 8 Gen 3. Fait intéressant, les contraintes techniques de cette puce en termes d’affichage impliquent une définition limitée à 1 776 × 1 920 par œil… En d’autres termes, une bonne couche d’upscaling serait de mise si Valve devait effectivement conserver ce Snapdragon 8 Gen 3. La solution d'upscaling employée pour passer à 3 552 × 3 840 pixels par écran serait d’ailleurs toujours en développement.

On apprend à ce propos, toujours du code analysé par SteamFrameHub, que Valve opterait pour une solution de mise à l’échelle fovéale. Cette technique utilise le contrôleur d'affichage pour redimensionner différentes sections de l’image reçue pour afficher plus de détails dans le champ de vision de l’utilisateur, mais sans exiger du processeur qu’il affiche l’image, dans son intégralité, à sa résolution native. Cette méthode permettrait donc bien d'utiliser un « simple » Snapdragon 8 Gen 3 pour piloter les deux écrans 3 552 × 3 840 pixels de cette nouvelle version du Steam Frame. Une version capable, sur le papier, de rivaliser avec le Samsung Galaxy XR en termes de finesse d’affichage.