Il faut dire que le Valve Index était en sursis depuis de longs mois. En fin d’année dernière, Valve avait en effet annoncé sa fin de sa production, augurant, de facto, une fin de commercialisation prochaine. Nous y sommes.

Sur la page Steam de son ancien casque de VR, la firme indique que l’Index entre désormais dans une ultime phase de promotion jusqu’à épuisement complet des derniers stocks disponibles. Aux États-Unis, cela se traduit par 20 % de réduction sur le prix de vente de l’appareil, qui passe de 499 dollars à 399,20 dollars. Cette réduction de 20 % concerne aussi les accessoires de l’appareil et notamment ses contrôleurs de remplacement, précise NotebookCheck.