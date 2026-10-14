Après avoir stoppé sa production en fin d’année dernière, Valve officialise un peu plus encore la fin de carrière de son casque de réalité virtuelle Valve Index, après 7 ans de service. Des promotions sont au programme… Ainsi qu’une continuité de son support logiciel.
Dans la foulée du lancement de son Steam Frame, Valve annonce la fin du parcours commercial de son précédent casque de réalité virtuelle : le Valve Index. Lancé en 2019, l’appareil avait notamment vu ses ventes être fortement portées l’année suivante par la sortie du très apprécié Half-Life: Alyx. Il ne sera bientôt plus vendu.
Valve met son Index à la retraite
Il faut dire que le Valve Index était en sursis depuis de longs mois. En fin d’année dernière, Valve avait en effet annoncé sa fin de sa production, augurant, de facto, une fin de commercialisation prochaine. Nous y sommes.
Sur la page Steam de son ancien casque de VR, la firme indique que l’Index entre désormais dans une ultime phase de promotion jusqu’à épuisement complet des derniers stocks disponibles. Aux États-Unis, cela se traduit par 20 % de réduction sur le prix de vente de l’appareil, qui passe de 499 dollars à 399,20 dollars. Cette réduction de 20 % concerne aussi les accessoires de l’appareil et notamment ses contrôleurs de remplacement, précise NotebookCheck.
Laisser toute sa place au Steam Frame…
Valve explique en outre, et c’est évidemment important, que les utilisateurs actuels du Valve Index (et ceux qui réussiront à mettre la main sur les derniers exemplaires en vente) n’ont pas à se soucier d’une fin de support logiciel. Du moins pas avant encore quelques années a priori. La firme promet en effet que le Valve Index continuera d’être pris en charge par Steam et Steam VR.
Après 7 ans de bons et loyaux services, le Valve Index vit néanmoins ses dernières heures sur le marché. De quoi laisser le champ libre au tout nouveau Steam Frame, plus moderne et capable de fonctionner sans PC tout en restant connecté à l’écosystème Steam. Un nouveau casque vendu au prix fort : tablez sur 1049 euros en prix de départ dans l’Hexagone.