Le constructeur ne se contente pas de coller une étiquette premium sur son premier essai en matière de casque VR traditionnel. Le Steam Frame repose sur une plateforme Snapdragon 8 Gen 3, épaulée par 16 Go de mémoire LPDDR5X. L'écran est composé de deux dalles LCD affichant chacune 2 160 x 2 160 pixels, avec une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz, même si ce dernier mode reste présenté comme expérimental. Valve mise donc clairement sur une expérience suffisamment confortable pour faire oublier les compromis des premières générations de casques autonomes.

« Autonome », le mot est lâché et il s'agit d'un des points forts du produit signé Valve : le Steam Frame entend fonctionner sans PC tout en restant connecté à l'écosystème Steam. SteamOS 3 est aux commandes, le casque dispose du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4, tandis que le suivi des mouvements est assuré par des caméras intégrées. Les contrôleurs fournis profitent eux aussi d'un suivi complet sur six degrés de liberté. Et pour enfoncer le clou, mais aussi comme nous nous y attendions, Valve inclut Half-Life: Alyx, adapté pour fonctionner directement sur l'architecture ARM du casque.