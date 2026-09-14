Le prix du Steam Frame est connu et l'écosystème Valve est maintenant au complet… sans pour autant risquer de convaincre des millions de joueurs vu les tarifs proposés. Dommage.
Après des mois de teasing, Valve lève enfin le voile sur le prix de son Steam Frame. Le casque VR sans fil débute à 1 049 euros et grimpe à 1 279 euros dans sa version 1 To. Un tarif musclé pour un appareil qui veut pourtant dépasser le simple cadre de la réalité virtuelle.
Un Steam Frame qui ne joue clairement pas dans la catégorie du « casque abordable »
Depuis plusieurs semaines, les indices se bousculent et Valve s'est enfin décidé à lever le voile sur le tarif de son casque VR. Le Steam Frame sera proposé à 1 049 euros dans sa version 256 Go, tandis que la déclinaison dotée de 1 To de stockage atteint 1 279 euros. Valve positionne donc son nouveau casque loin du marché grand public, avec une addition qui le destine avant tout aux joueurs les plus convaincus.
Le constructeur ne se contente pas de coller une étiquette premium sur son premier essai en matière de casque VR traditionnel. Le Steam Frame repose sur une plateforme Snapdragon 8 Gen 3, épaulée par 16 Go de mémoire LPDDR5X. L'écran est composé de deux dalles LCD affichant chacune 2 160 x 2 160 pixels, avec une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz, même si ce dernier mode reste présenté comme expérimental. Valve mise donc clairement sur une expérience suffisamment confortable pour faire oublier les compromis des premières générations de casques autonomes.
« Autonome », le mot est lâché et il s'agit d'un des points forts du produit signé Valve : le Steam Frame entend fonctionner sans PC tout en restant connecté à l'écosystème Steam. SteamOS 3 est aux commandes, le casque dispose du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4, tandis que le suivi des mouvements est assuré par des caméras intégrées. Les contrôleurs fournis profitent eux aussi d'un suivi complet sur six degrés de liberté. Et pour enfoncer le clou, mais aussi comme nous nous y attendions, Valve inclut Half-Life: Alyx, adapté pour fonctionner directement sur l'architecture ARM du casque.
Un prix élevé, mais une philosophie qui dépasse la simple VR
Le pari de Valve devient alors plus intéressant. Le Steam Frame n'est pas conçu comme un simple concurrent du Quest : l'objectif est de proposer une machine capable de lancer des jeux VR, mais aussi de profiter plus largement de l'immense catalogue Steam. L'objectif est clairement de pouvoir passer des jeux traditionnels à une expérience VR aussi complète que possible.
Cette ambition explique aussi certains choix techniques. Avec son stockage UFS de 256 Go ou 1 To et son emplacement microSD, le Steam Frame peut embarquer directement une partie de sa bibliothèque. Pour les expériences qui réclament davantage de puissance, Valve conserve évidemment la possibilité de diffuser les jeux depuis un PC. Le casque peut donc être autonome lorsqu'il en a les capacités techniques, mais redevenir une fenêtre vers une machine plus puissante lorsque la situation l'exige.
Pour autant, le pari de Valve est loin d'être gagné d'avance. Nous avons déjà évoqué la question du prix qui, comme pour la Steam Machine, réserve le produit à une élite fortunée – certes pas autant que chez Apple –, mais il faut encore parler des accessoires. En effet, pour ce tarif de plus de 1 000 ou plus de 1 200 euros, le chargeur secteur n'est pas fourni. Valve considère qu'un chargeur USB-C de 45 W ou plus, notamment celui d'un Steam Deck, fera parfaitement l'affaire. Un bloc d'alimentation officiel de 45 W est toutefois proposé séparément, moyennant la modique somme de 39 euros.
De la même manière, Valve commercialise des accessoires pour améliorer le confort du casque. Le « kit d'accessoires ergonomiques » comprend deux sangles pour les contrôleurs, une sangle transversale pour le casque et une protection antilumière élargie. Il coûte 69 euros. Enfin, le « kit d'accessoires de rechange » est facturé 59 euros et il est, comme son nom l'indique, prévu pour remplacer les accessoires livrés : il regroupe un coussin facial, un coussin arrière et une protection antilumière standard.
Tenez-vous le pour dit, le Steam Frame ne sera donc pas le produit avec lequel Valve va imposer la réalité virtuelle en fracassant les prix. C'est plutôt un outil qui se veut performant et complet tout en restant léger et confortable… Pour ces derniers points, il faudra évidemment attendre les premiers tests.