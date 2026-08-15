Le Steam Frame n'a toujours pas de date de sortie officielle, mais les indices s'accumulent. Le dernier en date nous vient d'ANB_Seth, développeur pour Gunman Contracts, qui a répondu à une question sur la date de lancement de son jeu dans le Discord officiel du titre.

Le développeur explique que lui-même et son éditeur, 2080 Games, ont choisi de lancer Gunman Contracts en même temps que le Steam Frame. Surtout, il affirme être convaincu que l'annonce de la date du casque est « just around the corner » (« au coin de la rue »). ANB_Seth est malin : sa petite phrase est suffisamment prudente pour ne pas s'attirer les foudres de Valve si la marque lui a donné de réelles informations, tout en étant suffisamment explicite pour attirer l'attention.

Le développeur précise d'ailleurs qu'il ne peut pas communiquer davantage tant que Valve n'a rien annoncé publiquement. Autrement dit, il ne donne aucune date précise et ne confirme pas avoir reçu un calendrier officiel de la part de Valve. Il indique simplement que la sortie du jeu est, pour l'instant, prévue « aux côtés du Steam Frame ».