Alors que Valve reste étonnamment silencieux, le Steam Frame semble être proche de son lancement commercial. Très proche même.
Troisième appareil annoncé par Valve en novembre dernier, le Steam Frame devrait donc bientôt rejoindre les Steam Controller et autres Steam Machine pour une disponibilité que l'on espère plus large.
Un lancement qui se précise… sans date officielle
Le Steam Frame n'a toujours pas de date de sortie officielle, mais les indices s'accumulent. Le dernier en date nous vient d'ANB_Seth, développeur pour Gunman Contracts, qui a répondu à une question sur la date de lancement de son jeu dans le Discord officiel du titre.
Le développeur explique que lui-même et son éditeur, 2080 Games, ont choisi de lancer Gunman Contracts en même temps que le Steam Frame. Surtout, il affirme être convaincu que l'annonce de la date du casque est « just around the corner » (« au coin de la rue »). ANB_Seth est malin : sa petite phrase est suffisamment prudente pour ne pas s'attirer les foudres de Valve si la marque lui a donné de réelles informations, tout en étant suffisamment explicite pour attirer l'attention.
Le développeur précise d'ailleurs qu'il ne peut pas communiquer davantage tant que Valve n'a rien annoncé publiquement. Autrement dit, il ne donne aucune date précise et ne confirme pas avoir reçu un calendrier officiel de la part de Valve. Il indique simplement que la sortie du jeu est, pour l'instant, prévue « aux côtés du Steam Frame ».
Quand Valve multiplie les petits signes
Cette déclaration intervient alors que Valve a commencé à multiplier les signes laissant penser que le lancement approche. Une récente mise à jour des versions bêta de SteamOS a notamment introduit une prise en charge préliminaire de l'adaptateur sans fil du Steam Frame.
Le magasin Steam a également commencé à mettre davantage en avant la compatibilité avec le futur casque. Valve avait jusqu'ici maintenu une fenêtre de sortie pour l'été 2026, sans jamais révéler le jour précis ni le tarif du casque. Cette échéance devient forcément de plus en plus pressante à mesure que le mois d'août avance.
Gunman Contracts pourrait donc faire partie des premiers jeux à accompagner le lancement du casque. Le titre, issu à l'origine d'un projet inspiré de Half-Life: Alyx, est prévu en accès anticipé et doit proposer une compatibilité avec les casques SteamVR dès sa sortie.
Reste évidemment l'inconnue majeure à côté de la date de lancement : le prix du Steam Frame. Valve n'a encore fourni aucune indication officielle sur son tarif et, alors que 2026/2027 semblent devoir être les annus horribilis pour tout ce qui est matériel informatique, la facture du Steam Frame risque d'être aussi élevée que dissuasive pour un produit qui se voulait accessible.
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