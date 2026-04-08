Valve lance une app visionOS native pour son service de streaming. Le timing n'a rien d'anodin : les briques logicielles du futur Steam Frame se mettent en place.
L'annonce est tombée via un post sur Steam Community. Valve propose une bêta TestFlight de Steam Link pour visionOS. L'app est native, pas un portage de la version iPad. Elle prend en charge le streaming jusqu'en 4K et permet d'ajuster dynamiquement la courbure de l'écran en mode panoramique.
Le Steam Frame arrive bientôt, Valve éprouve sa technologie chez la concurrence
Première précision importante : cette version ne gère que le streaming 2D. Pas de contenu VR. Valve le dit explicitement. Pour jouer à Half-Life: Alyx depuis un Vision Pro, il faudra encore patienter.
- L'accès aux jeux PC partout dans sa maison
- Un service qui fonctionne très bien
- Rapide à mettre en place
La réponse à la question « pourquoi maintenant ? » tient en deux mots : visionOS 26.4. Cette mise à jour, sortie en bêta le 16 février, a introduit deux API cruciales. La première corrige l'interférence AWDL, un problème réseau qui rendait la version iPad inutilisable sur le casque. La seconde active le streaming fovéal natif. Clubic avait analysé cette technologie lors de son annonce en février. Elle concentre la bande passante sur la zone de regard de l'utilisateur. Résultat : moins de latence, moins de consommation réseau. Apple a ouvert le chemin technique. Valve s'y engouffre.
Le streaming fovéal est aussi le pilier du Steam Frame, le casque VR que Valve prévoit de sortir en 2026. Le Frame repose sur un dongle Wi-Fi 6E dédié, un suivi oculaire toutes les 8 à 12 millisecondes et un débit cible de 250 Mbps. La logique est la même que sur Vision Pro : envoyer les détails haute résolution uniquement là où l'œil se pose. Le reste de l'image reçoit une qualité réduite, imperceptible pour l'utilisateur.
En lançant Steam Link sur visionOS, Valve ne fait pas un cadeau à Apple. Elle teste son pipeline de streaming sur un casque haut de gamme déjà équipé de suivi oculaire. Le Vision Pro sert de banc d'essai grandeur nature avant la sortie du Frame. Chaque retour utilisateur sur la latence, la stabilité réseau et la qualité d'image nourrit directement le développement du casque maison.
Le Steam Frame reste en attente d'un prix et d'une date ferme. Les pénuries de mémoire et de stockage ont forcé Valve à repousser ses plans. Le Steam Store affiche désormais la mention « coming soon » pour les trois produits annoncés en novembre dernier. Valve n'a toujours pas communiqué de tarif.
L'absence de support VR sur le Vision Pro n'est pas un oubli. C'est un choix technique. Le streaming VR exige une latence inférieure à 20 millisecondes de bout en bout. Le Steam Frame y parvient grâce à son dongle dédié. Le Vision Pro, lui, dépend du réseau Wi-Fi domestique. Les fondations logicielles sont posées. Le reste est une question de bande passante.