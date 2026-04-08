Le streaming fovéal est aussi le pilier du Steam Frame, le casque VR que Valve prévoit de sortir en 2026. Le Frame repose sur un dongle Wi-Fi 6E dédié, un suivi oculaire toutes les 8 à 12 millisecondes et un débit cible de 250 Mbps. La logique est la même que sur Vision Pro : envoyer les détails haute résolution uniquement là où l'œil se pose. Le reste de l'image reçoit une qualité réduite, imperceptible pour l'utilisateur.

En lançant Steam Link sur visionOS, Valve ne fait pas un cadeau à Apple. Elle teste son pipeline de streaming sur un casque haut de gamme déjà équipé de suivi oculaire. Le Vision Pro sert de banc d'essai grandeur nature avant la sortie du Frame. Chaque retour utilisateur sur la latence, la stabilité réseau et la qualité d'image nourrit directement le développement du casque maison.

Le Steam Frame reste en attente d'un prix et d'une date ferme. Les pénuries de mémoire et de stockage ont forcé Valve à repousser ses plans. Le Steam Store affiche désormais la mention « coming soon » pour les trois produits annoncés en novembre dernier. Valve n'a toujours pas communiqué de tarif.

L'absence de support VR sur le Vision Pro n'est pas un oubli. C'est un choix technique. Le streaming VR exige une latence inférieure à 20 millisecondes de bout en bout. Le Steam Frame y parvient grâce à son dongle dédié. Le Vision Pro, lui, dépend du réseau Wi-Fi domestique. Les fondations logicielles sont posées. Le reste est une question de bande passante.