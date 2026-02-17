Apple déploie la diffusion fovéale sur Vision Pro avec visionOS 26.4, disponible en bêta depuis le 16 février. Cette technologie d'optimisation VR était pourtant présentée en novembre comme le pilier du Steam Frame, le casque que Valve prévoit toujours de sortir « début 2026 » sans date précise.
Valve dévoilait en novembre 2025 le Steam Frame, son casque VR autonome doublé d'un relais de streaming sans-fil. Alors que quelques années en arrière, le Quest Pro tentait déjà (maladroitement) d'intégrer cette technologie, le Frame itère : chez Valve, le streaming fovéal est intégré nativement à SteamOS, l'OS Linux maison qui tournera sur un processeur ARM Snapdragon 8 Gen 3. Un écosystème fermé hardware-software, exactement comme celui d'Apple.
Trois mois après cette annonce, Apple active son propre framework natif « Foveated Streaming » dans visionOS 26.4. Le Vision Pro devient ainsi le premier casque concurrent à proposer une intégration système de cette technologie avant même que le Steam Frame ne soit commercialisé.
Deux géants, deux stacks complètes, même technologie
La diffusion fovéale, ou « rendu fovéal » en français, exploite le suivi oculaire pour concentrer la bande passante sur la zone centrale du champ de vision, là où l'œil perçoit les détails. Le reste de l'image reçoit une qualité dégradée, imperceptible pour l'utilisateur mais décisive pour réduire la latence et la consommation. Valve affiche une latence de 10 à 20 millisecondes de bout en bout avec un débit cible de 250 Mbps, grâce à un dongle WiFi 6E dédié fourni dans la boîte. Le Steam Frame suit la position de l'œil toutes les 8 à 12 millisecondes, suffisamment rapide pour envoyer les détails haute résolution avant même que le regard ne se pose. Envie de savoir comment cela se traduit en mouvement ? Valve le montre très bien sur sa page dédiée au Steam Frame.
Apple emprunte une trajectoire similaire mais pousse le concept vers une approche hybride. Le Vision Pro peut afficher simultanément des éléments natifs calculés localement via RealityKit et des scènes complexes streamées depuis un ordinateur ou un serveur distant. Un jeu de course peut ainsi rendre l'habitacle de la voiture directement sur le casque pendant que le paysage extérieur, bien plus gourmand en ressources graphiques, arrive depuis une machine distante équipée de cartes NVIDIA. Cette souplesse repose sur l'intégration de NVIDIA CloudXR, une plateforme de streaming VR professionnelle déjà utilisée par plusieurs acteurs du secteur.
Valve mise tout sur le PC, Apple sur le cloud
Les deux constructeurs ne visent pas exactement le même usage. Valve conçoit le Steam Frame comme une extension sans-fil d'un PC gaming existant. Le casque embarque certes un processeur ARM capable de faire tourner des jeux en autonome via l'émulation x86 FEX-Emu, mais l'ingénieur Lawrence Yang l'a clairement énoncé lors de la présentation en novembre : « Nous voyons le Steam Frame comme une nouvelle manière d'accéder à toute votre bibliothèque Steam, que ce soit en VR ou non ». Le dongle WiFi 6E crée un lien direct entre le PC et le casque, court-circuitant le routeur domestique pour garantir débit et stabilité. La batterie de 21,6 Wh est dimensionnée pour tenir plusieurs heures en streaming, quand la consommation tombe autour de 7 watts contre plus de 20 watts en utilisation autonome.
Apple ne communique pas sur les spécifications techniques du streaming fovéal de visionOS 26.4, mais le choix de CloudXR signale une stratégie différente. Cette plateforme fonctionne aussi bien avec un PC local qu'avec des serveurs distants hébergés dans le cloud, ouvrant la porte à des applications professionnelles où la puissance de calcul est déportée sur des fermes de GPU NVIDIA. Les développeurs qui utilisent déjà CloudXR pour d'autres casques VR professionnels peuvent migrer leur contenu vers le Vision Pro sans repartir de zéro, ce qui constitue un avantage concurrentiel immédiat face à un Steam Frame encore absent des rayons.
Le calendrier joue contre Valve
Valve a distribué des kits développeurs Steam Frame à partir de novembre, mais répète que la sortie commerciale aura lieu « début 2026 » sans préciser davantage, tandis que la Steam Machine — annoncée en même temps — est déjà reportée. En activant la diffusion fovéale dès février, Apple capte les studios VR qui hésitaient entre les deux plateformes. Le Vision Pro est disponible, fonctionnel, et compatible avec une infrastructure de streaming déjà éprouvée. Le Steam Frame reste une promesse technique, certes séduisante avec son prix annoncé inférieur aux 1 000 dollars du kit Valve Index, mais une promesse tout de même.
Reste que Valve dispose d'un atout qu'Apple ne peut pas répliquer : un catalogue Steam natif sous SteamOS et une communauté de joueurs PC qui attend ce casque depuis des années. Mais sur le terrain technologique pur, Apple vient de griller une cartouche que Valve pensait garder pour lui.