Les deux constructeurs ne visent pas exactement le même usage. Valve conçoit le Steam Frame comme une extension sans-fil d'un PC gaming existant. Le casque embarque certes un processeur ARM capable de faire tourner des jeux en autonome via l'émulation x86 FEX-Emu, mais l'ingénieur Lawrence Yang l'a clairement énoncé lors de la présentation en novembre : « Nous voyons le Steam Frame comme une nouvelle manière d'accéder à toute votre bibliothèque Steam, que ce soit en VR ou non ». Le dongle WiFi 6E crée un lien direct entre le PC et le casque, court-circuitant le routeur domestique pour garantir débit et stabilité. La batterie de 21,6 Wh est dimensionnée pour tenir plusieurs heures en streaming, quand la consommation tombe autour de 7 watts contre plus de 20 watts en utilisation autonome.

Apple ne communique pas sur les spécifications techniques du streaming fovéal de visionOS 26.4, mais le choix de CloudXR signale une stratégie différente. Cette plateforme fonctionne aussi bien avec un PC local qu'avec des serveurs distants hébergés dans le cloud, ouvrant la porte à des applications professionnelles où la puissance de calcul est déportée sur des fermes de GPU NVIDIA. Les développeurs qui utilisent déjà CloudXR pour d'autres casques VR professionnels peuvent migrer leur contenu vers le Vision Pro sans repartir de zéro, ce qui constitue un avantage concurrentiel immédiat face à un Steam Frame encore absent des rayons.