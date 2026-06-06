Alors que de plus en plus de questions se posent autour de la pertinence même d'une Steam Machine au tarif forcément lié à l'inflation généralisée, Valve reste droit dans ses bottes.
Valve publie une mise à jour liée à son programme de compatibilité Verified pour la Steam Machine et le Steam Frame en mode autonome et en profite pour glisser une confirmation quant à la fenêtre de lancement de ces deux appareils pour le moins attendus.
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Annoncés en fin d'année dernière, novembre pour être exacts, Steam Controller, Steam Frame et Steam Machine doivent compléter la liste de matériels que Valve propose à son catalogue en plus du Steam Deck.
Justement, c'est ce Steam Deck – ou plutôt sa dernière annonce – qui a semé le trouble dans la tête de nombreux joueurs qui attendaient de voir la Steam Machine. En effet, alors que Valve s'est toujours gardé de donner la moindre indication de prix – en dehors d'un très vague « au niveau de ce que l'on trouve sur le marché PC » – l'augmentation du Steam Deck a fait jaser.
Après des semaines de ruptures de stock, le Steam Deck est donc revenu sur la boutique de Valve le 28 mai dernier. Hélas, il n'était plus question de 569 euros pour la version 512 Go ou 679 euros pour celle de 1 To : Valve a pris le parti d'augmenter de 37 % et 35 % ses deux versions, pour atteindre 779 euros et 919 euros. Difficile de parler de machines accessibles.
Se pose donc une fois encore la question du prix de la Steam Machine, qui doit être un mini-PC accessible à mettre en place dans le salon : si son prix devait approcher le millier d'euros, son positionnement serait plus compliqué.