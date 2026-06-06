Annoncés en fin d'année dernière, novembre pour être exacts, Steam Controller, Steam Frame et Steam Machine doivent compléter la liste de matériels que Valve propose à son catalogue en plus du Steam Deck.

Justement, c'est ce Steam Deck – ou plutôt sa dernière annonce – qui a semé le trouble dans la tête de nombreux joueurs qui attendaient de voir la Steam Machine. En effet, alors que Valve s'est toujours gardé de donner la moindre indication de prix – en dehors d'un très vague « au niveau de ce que l'on trouve sur le marché PC » – l'augmentation du Steam Deck a fait jaser.