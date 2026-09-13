Plus intéressant encore, si l'on en croit la vidéo de Linus Tech Tips, Valve travaillerait sur une version du jeu capable de fonctionner directement sur le casque, sans le moindre PC donc. Une évolution loin d’être anodine : elle transformerait Half-Life: Alyx en véritable vitrine technologique des capacités du Steam Frame. Une perspective rendue possible par l’architecture particulière du casque.

Le Steam Frame repose sur un Snapdragon 8 Gen 3 associé à 16 Go de mémoire et fonctionne sous SteamOS, avec une architecture ARM. Valve développe justement tout un environnement logiciel permettant d’exécuter des jeux conçus pour les architectures x86 grâce à la couche de traduction FEX. Le constructeur prépare également la prise en charge d’applications ARM64 natives. Half-Life: Alyx pourrait donc, à terme, exploiter directement les ressources du casque plutôt que de dépendre systématiquement d’un PC.

Reste une inconnue de taille : dans quel état se trouve réellement cette version autonome de Half-Life: Alyx ? Rien ne permet encore de savoir si Valve prépare une conversion complète du jeu, une version optimisée ou un projet encore expérimental. Mais le simple fait qu’une telle déclinaison soit évoquée change considérablement la perspective. Valve ne se contenterait plus de faire du Steam Frame un excellent terminal de streaming : le casque pourrait devenir une véritable machine de jeu autonome.