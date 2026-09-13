Le casque de réalité virtuelle conçu par Valve ne semble plus qu'à quelques jours de son lancement. Au pire, quelques semaines.
À quelques encablures de son lancement, le Steam Frame continue de se dévoiler au travers de fuites diverses. Un premier unboxing publié de manière prématurée révèle notamment l'existence d'un kit d'accessoires et d'une version autonome du jeu Half-Life: Alyx.
Un casque encore mystérieux, mais un premier prix qui se précise
Valve n’a toujours pas levé le voile sur le tarif officiel du Steam Frame, mais le casque de réalité virtuelle commence à circuler entre les mains de quelques privilégiés. Après la fuite de la vidéo unboxing officielle de Valve, il n'aura pas fallu bien longtemps pour que des informations s'échappent sur le Net.
Ainsi, la vidéo de déballage de la chaîne ShortCircuit – la chaîne unboxing de Linus Tech Tips – a été brièvement mise en ligne avant d’être rapidement passée en privé. Trop tard, plusieurs abonnés ont mis la main dessus et l'ont rapidement rediffusée. Forcément, ainsi relayée, la vidéo n'a plus rien de mystérieux et on peut en extraire les principales annonces, en particulier certaines précisions à propos des accessoires du casque.
C'est sans doute la principale surprise de cet unboxing : Linus nous informe de l'existence d'un « ergonomic accessories kit ». Déjà aperçu dans certains documents préparatoires de Valve, ce pack optionnel est donc confirmé et serait commercialisé 60 dollars. Il regroupe une sangle supérieure destinée à mieux répartir le poids du casque, des attaches pour les manettes ainsi qu’un élément permettant d’adapter davantage le masque autour du nez.
Un ensemble qui devrait donc surtout intéresser les utilisateurs souhaitant améliorer le confort lors des longues sessions. Une information qui va de pair avec celle de l'adaptateur sans fil spécifique mis au point par Valve. Alors que le Steam Frame pourra fonctionner sur n'importe quel réseau WiFi 6 GHz domestique, Valve distribuera donc aussi son propre adaptateur 6 GHz, sans doute pour que l'expérience de streaming PC soit la plus agréable possible.
Half-Life: Alyx en version « autonome »
L’autre information concerne Half-Life: Alyx. Le jeu en réalité virtuelle de Valve est aujourd’hui conçu pour fonctionner sur PC et, nous le savons depuis un petit moment, Valve semble vouloir l'offrir en bundle avec son casque VR.
Plus intéressant encore, si l'on en croit la vidéo de Linus Tech Tips, Valve travaillerait sur une version du jeu capable de fonctionner directement sur le casque, sans le moindre PC donc. Une évolution loin d’être anodine : elle transformerait Half-Life: Alyx en véritable vitrine technologique des capacités du Steam Frame. Une perspective rendue possible par l’architecture particulière du casque.
Le Steam Frame repose sur un Snapdragon 8 Gen 3 associé à 16 Go de mémoire et fonctionne sous SteamOS, avec une architecture ARM. Valve développe justement tout un environnement logiciel permettant d’exécuter des jeux conçus pour les architectures x86 grâce à la couche de traduction FEX. Le constructeur prépare également la prise en charge d’applications ARM64 natives. Half-Life: Alyx pourrait donc, à terme, exploiter directement les ressources du casque plutôt que de dépendre systématiquement d’un PC.
Reste une inconnue de taille : dans quel état se trouve réellement cette version autonome de Half-Life: Alyx ? Rien ne permet encore de savoir si Valve prépare une conversion complète du jeu, une version optimisée ou un projet encore expérimental. Mais le simple fait qu’une telle déclinaison soit évoquée change considérablement la perspective. Valve ne se contenterait plus de faire du Steam Frame un excellent terminal de streaming : le casque pourrait devenir une véritable machine de jeu autonome.
Et Valve pourrait avoir une autre carte en main. Des indices apparus récemment dans Steam laissent penser que Half-Life: Alyx pourrait être proposé avec le Steam Frame, à l’image de ce que le constructeur avait fait lors du lancement du Valve Index. Si ces éléments se confirment, Half-Life: Alyx pourrait donc servir à la fois de démonstration technique, de produit d’appel et de cadeau de bienvenue pour les premiers acheteurs.
Pour le reste, ce premier aperçu confirme un Steam Frame qui semble plutôt convaincant sur le terrain du streaming. Lors de la démonstration, Half-Life: Alyx pouvait être joué sans fil depuis un PC Windows avec une bonne liberté de mouvement, sans dégradation sensible de l’image. Les contrôleurs, eux, reposeraient sur une simple pile AA chacun, avec une autonomie annoncée pouvant atteindre une quarantaine d’heures.
Le tableau n'est toutefois pas parfait et le logiciel sur l’unité testée ne permet pas encore le streaming depuis une Steam Machine, Valve travaillant toujours sur cette fonction. Une limitation particulièrement intéressante à l’heure où le constructeur prépare justement tout un écosystème autour de SteamOS et de ses nouvelles machines.